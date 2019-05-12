Архитектурное бюро предложило проект Нотр-Дама со стеклянной крышей

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, передает РИА Новости.

Главная идея авторов проекта Palingenesis, что переводится с греческого как "возрождение", заключается в том, чтобы "превратить Нотр-Дам в здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет".

Архитекторы предлагают возвести светопоглощающую крышу, что позволит собору производить электричество, тепло, также будет налажена пассивная вентиляция здания. Деревянную основу крыши предлагается покрыть трехмерными кристаллами стекла из специального "органического активного слоя", состоящего из углерода, водорода, азота и кислорода, что позволит поглощать свет и преобразовывать его в энергию.

vincent callebaut proposes to unite notre dame's nave, roof, and spire with glass canopy https://t.co/xTzL5jv2vw pic.twitter.com/J5dkHfvoY7 — designboom (@designboom) 7 мая 2019 г.

Подчеркивается, что когда эти "кристаллические пластинки" будут приоткрываться, то будет возникать поток воздуха, доходящий до верхушки шпиля.

Более того, на крыше собора планируется "разбить" общественную городскую ферму, где один человек сможет вырастить "до 25 килограммов фруктов и овощей на квадратный метр в год". Архитекторы предложили раздавать выращенные фрукты и овощи бесплатно.

© REUTERS / Benoit Tessier Собор Парижской Богоматери вовсе не сгорел

Также предлагается установить экологический шпиль, составные части которого будут изготовлены из древесины дуба и углеродного волокна.

Сообщается, что на шпиль вернут медного петуха, которого нашли среди завалов после пожара в соборе, чтобы он стал "духовным молниеотводом" и "защитником верующих".

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

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Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.