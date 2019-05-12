"На улицах полно психов": американцев рассорило их же оружие

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Право защищать себя и свой дом с помощью огнестрельного оружия закреплено в основном законе страны, но многие граждане считают, что пора его изменить. Корреспондент РИА Новости Софья Мельничук поговорила со сторонниками и противниками второй поправки к американской конституции.

С пушкой по жизни

"Обожаю пушки! С того дня, как я научился стрелять, я ими просто очарован. Первой винтовкой, которую я купил, была AR-15", — о своем хобби житель штата Джорджия Шон О’Коннор рассказывает с упоением. Он переехал сюда из Калифорнии. Там у него было все, что только может пожелать двадцатилетний парень: огромный дом в одном из элитных районов Лос-Анджелеса, возможность беспечно проводить будни на пляже и тусоваться с богачами, живущими в соседних виллах. Однако расслабленная и слишком дружелюбная атмосфера западного побережья была ему не по душе. Окончив колледж, Шон отправился на другой конец страны — туда, где разъезжают на пикапах, приклеивают на заднее стекло стикер с флагом Конфедерации и проводят свободное время на стрельбище, а не на пляже.

© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds Мужчина на фестивале стрелкового оружия в Кентукки, США

"Сейчас у меня дома уже больше 120 пушек, есть и редкие, коллекционные", — Шон не скрывает гордости.

Если его увлеченность огнестрельным оружием кому-то может показаться блажью — ведь там, где он родился и вырос, оно бы ему вряд ли понадобилось, то для некоторых американцев револьвер — необходимость. Так считает знакомый Шона, Гэри. Он из Северной Каролины, из интеллигентной семьи. Жил в обычном для среднего класса районе, не водился с плохими компаниями. "Никогда не знаешь, кто к тебе пристанет где-нибудь на заправке. А так, в случае чего, я просто подниму футболку и покажу, что у меня за поясом пушка, вопросы сразу отпадут, — объясняет он. — Понимаешь, я не собираюсь ни в кого стрелять, просто так чувствую себя в безопасности".

Родители Гэри его точку зрения не разделяют. По мнению отца, гражданским лицам стоит полностью запретить оружие. Из-за этого в доме не раз разгорались ссоры. "Идиотских причин запретить — масса, — считает Гэри. — Из-за всяких психов, которые расстреливают людей ни за что, под сомнение ставят наше конституционное право. Мы же не запрещаем машины из-за пьяных водителей".

© AP Photo. Brynn Anderson Девушка с плакатом против использования винтовки AR-15 во время акции протеста против ношения оружия в США

Запретить нельзя разрешить

К несчастью, массовые расстрелы случаются в стране регулярно, и вопрос о запрете поднимается снова и снова. Когда в феврале прошлого года в средней школе города Паркленд штата Флорида 19-летний Николас Круз расстрелял 17 учеников, СМИ сообщили, что число сторонников ужесточения оружейных законов выросло с 68 до 75 процентов.

В то же время Bloomberg информировал, что продажи длинноствольных ружей по типу того, что использовал Круз, во Флориде выросли на 12,6 процента. По данным ФБР, аналогичная ситуация наблюдалась и после расстрела посетителей стадиона в Лас-Вегасе в октябре 2017-го — самого кровавого в истории страны, и после стрельбы в Орландо в 2016-м, и после других массовых убийств.

© AP Photo. South Florida Sun-Sentinel/Taimy Alvarez "Парклендский стрелок" Николас Круз перед заседанием суда. 22 марта 2019 года

Многие, в том числе Шон и Гэри, считают, что в подобных трагедиях виновата не торговля оружием, а недостаточная защищенность школ и других общественных мест. "Если бы они охранялись как банки, суды и аэропорты, такого бы не происходило", — полагает Шон. Другие уверены: не будь пистолеты и винтовки так доступны — убийств можно было бы избежать.

Зайти в магазин и купить винтовку

"В молодости я работала патологоанатомом, занималась осмотром погибших насильственной смертью, — рассказывает Маргарет Джонсон, доктор медицинских наук из Северной Каролины. — В морге я лично столкнулась с тем, сколько несчастий от оружия дома: то ребенок случайно найдет и застрелится, то муж примет жену в темноте за грабителя".

© AP Photo. Gerald Herbert Люди зажигают свечи в память о расстрелянных учениках в школе Паркленда, США. 18 февраля 2018 года

Были и отчаявшиеся подростки, стащившие у отца пистолет и покончившие с собой, и жертвы сумасшедших, которые по какой-то причине перестали наблюдаться у психиатра.

"Помню, в 1994 году в кампусе Университета Северной Каролины студент юридического факультета, умный хороший парень, перестал принимать лекарства, потому что его доктор ушел на пенсию. Что-то ему в голову ударило, он взял дома ружье, вернулся в кампус и начал стрелять по прохожим. Потом выяснилось, что у него была параноидная шизофрения", — говорит Маргарет.

Не во всех штатах приобрести оружие просто. В Калифорнии, Нью-Йорке и индейских резервациях, например, действует политика may-issue. Здесь могут отказать без объяснения причин. В shall-issue штатах, которых большинство, требуется специальное разрешение. Правила разные, но необходимо достигнуть совершеннолетия (18 лет или 21 год), не иметь судимости и не состоять на учете у психиатра. Там, где ограничений нет, например, в Вайоминге, Миссури и Канзасе, оружие продадут любому.

© REUTERS / Ivan Alvarado Кто унаследует мир, безоружные или вооруженные

"То, что некоторые американцы могут просто зайти в магазин и купить винтовку или пистолет, — абсурд какой-то, — возмущается жительница штата Колорадо Кристи Нордтроп. — У меня лично есть ружье калибра .22, я вообще зря его купила, теперь оно упакованное лежит где-то в доме", — признается она. По ее словам, обычным американцам не нужно оружие, если только они не профессиональные охотники или не живут где-нибудь в глухом лесу. Она считает, что законы нужно ужесточить, и уверена, что правительство это осознает.

С ней, однако, не согласен 67-летний Уильям Вудс, большую часть жизни проработавший полицейским в Техасе и Юте, где действует shall-issue. "Как бывший коп могу сказать, что право на оружие дано мне законом, и с какой стати меня может кто-то его лишить, я не понимаю. Тем, кто физически не в состоянии защититься от преступников, это просто необходимо, ведь иногда полиция не успевает приехать вовремя, — приводит он свои аргументы. — Я знаю ситуации, когда с помощью личного оружия люди предотвращали преступления, спасали жизни". И такие случаи никак не отражены в статистике, ведь при виде пистолета преступник, как правило, отступает.

© AFP 2019 / Getty Images/George Frey Магазин оружия Good Guys Guns & Range в штате Юта, США

Цифры за и против

Согласно исследованиям Pew Research Center, 67 процентов респондентов считают самооборону главным доводом для покупки пистолета. "Мы не знаем, сколько жизней было спасено с помощью оружия, но мы точно можем посчитать, сколько невинных человек было убито", — возражает Кристи Нордтроп.

По данным Every Town Research, ежегодно в США от огнестрельного оружия гибнут более 36 тысяч человек, то есть около ста человек в день. Две трети — самоубийцы. Исследователи считают, что доступ к оружию повышает риск суицида в три раза, а преднамеренных убийств — в два раза.

Но дискуссия напоминает разговор слепого с глухим. Сходятся они в одном — тема оружия бессовестно эксплуатируется политиками ради привлечения голосов, а корпорациями — ради выгоды.

По результатам опросов, за обязательное хранение винтовок и револьверов под замком в доме выступают 90 процентов тех, кто не владеет оружием, и 66 процентов тех, кто владеет. Инициативу создания федеральной базы данных продажи огнестрела поддерживают 80 процентов не-владельцев и чуть больше половины владельцев. Другое важное ограничение, которого требуют 77 процентов тех, у кого нет оружия, — запрет на продажу боевого снаряжения, в частности штурмовых винтовок. Среди владельцев сторонников этой идеи — 48 процентов.

© AP Photo. Robert F. Bukaty Мужчина с картонной моделью винтовки AR-10 во время акции за ношение оружия в США

Оружие как часть культуры

Есть среди американцев и те, кто относится к оружию нейтрально. Один из них — Скотт Швартсвельдер, 63-летний доктор психологических наук и профессор Университета Дьюка. По его мнению, споры вокруг огнестрела слишком поляризуют общество.

© Sputnik / Виталий Белоусов Перспективное оружие: чем новый "Удав" лучше пистолета Макарова

Для него оружие вообще не политическая тема. Для американцев это в большой степени — часть культуры, полагает Скотт. "Просто так сложилось, что моя семья жила в сельской местности, там практически у всех есть дома ружье, и я с детства знал, что это такое, — говорит он. — Я уважаю оружие и считаю, что с ним нужно обращаться должным образом, оно меня даже в какой-то степени пугает, если честно". Свое оружие он хранит отдельно от патронов и признает, что, если на его дом нападут, защититься с его помощью не сможет. Скотт никогда сам не покупал ни винтовки, ни револьверы и вряд ли когда-то это сделает: то, что у него есть, досталось по наследству.

Американская нация действительно давно и глубоко связана с оружием. Это неотъемлемая часть общества с самого его зарождения, и у многих оружие ассоциируется с национальной гордостью и свободой. Согласно второй поправке к Конституции, народ Соединенных Штатов Америки имеет право на восстание, если власть перестает служить на его благо: не с вилами же бороться за свои права.

По меньшей мере две трети американцев когда-либо жили в доме, где хранилось оружие. Семь из десяти граждан США хоть раз стреляли. Примерно треть населения имеет пистолет или ружье, еще треть об этом задумывается, и столько же не хотят покупать оружие вообще.

Очевидно, стороны нескоро придут к единому мнению. Политики тоже не готовы предложить решение, а новости о случайных смертельных выстрелах и преднамеренных хладнокровных убийствах не сходят с первых полос СМИ. Пока единственное, на что пошли власти, — запретили скользящие приклады, превращающие полуавтоматические винтовки в автоматы. В случае с беззащитными школьниками меры почти бесполезные: спасти детей должны прозрачные рюкзаки и регулярные учебные эвакуации.