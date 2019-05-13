Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Прокуратура Швеции возобновляет расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главного окружного прокурора Евы-Марии Перссон.

"Я приняла решение о возобновлении дела. Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела", - заявила Перссон.

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс США должны в течение 65 дней обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа

Ассанжа, возможно, допросят по видеосвязи. Дата допроса Ассанжа по видеосвязи пока не определена, решаются технические вопросы.

Шведская прокуратура также запросит выдачу Ассанжа в Швецию в соответствии с европейским ордером на арест, после того, как он отбудет наказание в Великобритании". При этом власти Швеции рассчитывают получить решение Британии об экстрадиции до агуста 2019 года.

Ранее СМИ сообщили, что власти Эквадора намерены передать США документы, мобильные телефоны, компьютеры, карты памяти и иные носители информации Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне. Обыск комнаты, где он жил, состоится 20 мая.

Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.

Обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.

© AP Photo. Matt Dunham "Величайшее предательство": что сделают с Ассанжем

По заявлению американского минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа США направили Британии в декабре прошлого года. В случае экстрадиции и обвинительного приговора в США ему грозит максимальное наказание до пяти лет тюрьмы, однако обычно реальные сроки меньше максимально предусмотренных законом. Согласно законам, судить экстрадированного можно лишь по тем обвинениям, которые послужили поводом для экстрадиции. Тем не менее сторонники Ассанжа и его адвокаты утверждают, что в США Ассанжу могут грозить пытки и даже смертная казнь.

В Британии Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.