Вышинский заявил, что не будет участвовать в политических играх ради своего освобождения

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 14 мая -Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный год назад в Киеве, в письме к коллегам-журналистам заявил, что не намерен участвовать в каких бы то ни было политических играх ради своего освобождения и будет бороться дальше, чтобы отстоять свое честное имя, пишет РИА Новости.

"Конечно, год в тюрьме - точно не сахар, и не было ни дня, когда я не хотел бы оказаться на свободе, рядом с семьей, близкими, друзьями и коллегами. Но я точно не готов был ни год назад, ни полгода, ни сейчас заплатить за свободу какими-либо компромиссами или участием в политических играх, ради которых меня арестовали", - написал Вышинский.

"Как бы там ни было, я готов бороться за свое честное имя и профессиональную репутацию, осознавая, какой непростой будет эта борьба в условиях политического давления", - добавил он.

© Sputnik / Стрингер Вышинский назвал предъявленные ему обвинения местью и политическими играми Порошенко

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

В среду, 15 мая, в 10.00 у посольства Украины в Москве по адресу Леонтьевский переулок, 18 (м.Пушкинская) пройдет акция солидарности с Вышинским, который уже год находится за решеткой по обвинению в госизмене. В пикете у стен посольства примут участие журналисты, общественные деятели, правозащитники, просто неравнодушные люди. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, будет символизировать каждый день, проведенный Вышинским в заключении. Организатор акции МИА "Россия сегодня" призывает коллег-журналистов и всех, кому небезразлична судьба Вышинского присоединиться к манифестации.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.