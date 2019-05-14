Тамагочи повзрослел: выходит новая версия старой игры

Популярная в 90-е годы игра, тамагочи, представляла собой маленький брелок с монохромным дисплеем, на котором появлялся виртуальный зверек, его надо было вовремя покормить, развлечь, убрать за ним, иначе он умирал.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Японская компания Bandai заявила о возобновлении производства усовершенствованной версии тамагочи, нового виртуального питомца назовут Tamagotchi On.

Новый гаджет будет с цветным экраном, и его можно будет синхронизировать со смартфоном.

Обновленная версия тамагочи может общаться с другими тамагочи, посещать соседей, обзаводиться новыми виртуальными вещами, а также находить пару, вступать в брак и даже размножаться. На одном устройстве можно вырастить до 16 поколений.

Электронные питомцы будут доступны для покупки в конце июля 2019 года. Стоимость каждого устройства составит 59 долларов 99 центов.