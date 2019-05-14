Лавров рассказал, что обсуждалось на трехчасововй встрече с Помпео

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в двусторонних отношениях, а также Сирию, Венесуэлу и иранскую ядерную сделку, пишет РИА Новости.

"А сегодня в развитие того диалога (переговоры Лаврова и Помпео в Финляндии - ред.) обсудили ситуацию и в наших двусторонних делах и обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам, прежде всего, о ситуации в Венесуэле, на Корейском полуострове, в Сирии, в целом в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, на Украине, в Афганистане и положении дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"Сговор" России с Трампом

Лавров отметил, что РФ и США согласились с необходимостью возобновить работу каналов общения Москвы и Вашингтона, подчеркнув, что эти каналы были заморожены из-за волны безосновательных обвинений в адрес РФ, в том числе в попытках повлиять на исход американских выборов. При этом глава МИД назвал полнейшей фикцией инсинуацию о якобы сговоре России с президентом США, выразив надежду, что после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера страсти в США улягутся, и Вашингтон с Москвой смогут наладить диалог.

Глава МИД Сергей Лавров передал госсекретарю США Майку Помпео неофициальный меморандум с доказательствами вмешательства США во внутренние дела России.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.

Экспертная группа США и России

Глава МИД России Сергей Лавров также высказался за создание неправительственной экспертной группы США и РФ и делового совета двух стран.

"Прежде всего я бы выделил целесообразность создания неправительственного экспертного совета из известных политологов, бывших военных, дипломатов, специалистов по двусторонним отношениям", - заявил министр по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

По оценке министра, эксперты взглядом со стороны помогли бы определить, как Москве и Вашингтону преодолеть накопившееся взаимное недоверие, прежде всего для правильного толкования действий в оборонной сфере и предотвращения гонки вооружений, а в перспективе и для выстраивания сотрудничества в других областях.

© AP Photo. J. Scott Applewhite США заявили, что готовы на переговоры с Россией по ДРСМД

ДРСМД и ДСНВ

Россия заинтересована в возобновлении диалога с США по всем аспектам контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив, что обсудил с американским госсекретарем Майком Помпео вопрос Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и перспективы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Конечно же мы уделили особое внимание вопросам стратегической стабильности. Рассмотрели ситуацию, которая складывается вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Говорили о перспективах Договора о стратегических наступательных вооружениях в связи с тем, что первый срок его действия истекает в феврале 2021 года. И мы заинтересованы в том, чтобы возобновить конкретный и профессиональный диалог по всем аспектам контроля над вооружениям", - сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Помпео заявлял, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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Договор о сокращении СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

Вопрос Венесуэлы

США рассчитывают, что Россия не будет поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Вашингтон считает, что он должен уйти с поста заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"По Венесуэле у нас есть разногласия. Я сказал своему коллеге, что мы хотим сделать все для того, чтобы народ Венесуэлы выбрал демократический путь. США и другие страны считают, что пришло время (президенту Венесуэлы Николасу) Мадуро уйти, чтобы закончились страдания венесуэльского народа. Мы надеемся, что российская поддержка Мадуро закончится", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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При этом Лавров отметил, что угрозы в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны США и лидера оппозиции Хуана Гуаидо ничего общего с демократией не имеют. По словам Лаврова, Россия выступает за решение кризиса путем внутривенесуэльского диалога.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Сирийский вопрос

По словам Помпео, он обсудил с Лавровым деэскалацию в районе сирийского Идлиба.

"Мы говорили о том, чтобы облегчить жизнь народа Сирии. Мы хотим сделать все для того, чтобы сирийская территория не была убежищем для террористов. Мы также говорили о деэскалации по Идлибу на севере Сирии", - сказал Помпео.

Лавров заявил, что договорился с госсекретарем США Майком Помпео продолжать контакты по Сирии, в том числе по борьбе с терроризмом, по запуску политического процесса и возвращению беженцев.

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"По Сирии – говорили о необходимости выполнения в полном объеме резолюции 2254, ключевым положением которой является уважение суверенитета и территориальной целостности САР. Договорились продолжать консультации на основе имеющихся у нас контактов. Сверили часы по ряду конкретных аспектов, в том числе связанных с окончательным искоренением терроризма на сирийской земле, обеспечением условий для возвращения беженцев, решением гуманитарных проблем и запуском политического процесса в контексте формирования конституционного комитета", - отметил Лавров.

Иран и ядерная сделка

США фундаментально не хотят войны с Ираном, но если национальные интересы будут в опасности, они ответят "соответствующим образом", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"По поводу СВПД - мы высказали свое мнение в прошлом году, в мае прошлого года. Мы сделаем все, чтобы Иран стал нормальной страной, именно поэтому мы оказываем давление на руководство Ирана для того, чтобы это было сделано. Мы фундаментально не хотим войны с Ираном, мы пытаемся сделать все и хотим, чтобы иранская администрация перестала поддерживать "Хезболлах", террористов по всему миру... Мы говорили, что если американские интересы будут находиться в опасности, мы естественно ответим соответствующим образом", - заявил Помпео.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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Одной из последних мер США, направленных против Ирана, стало введение в начале мая санкций в отношении добычи и производства металлов в исламской республике.

Ранее газета New York Times сообщила, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил обновленный военный план, предусматривающий отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных. Газета сослалась на нескольких ответственных за национальную безопасность американских чиновников, знакомых с новым планом.

Украина

Майк Помпео по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил надежду, что Россия возьмет на себя инициативу по выходу из тупика по урегулированию ситуации на Украине.

"Мы также обсуждали ситуацию на Украине. Мы, как было сказано, не признаем аннексию Крыма Россией. Наши санкции все еще продолжают оставаться в действии. Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения", - сказал Помпео.

Он добавил, что США призывают российское правительство выпустить на свободу представителей экипажа кораблей ВМС Украины.

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Лавров, в свою очередь, выразил надежду, что новое руководство Украины сформулирует свое отношение к процессу минского урегулирования.

"Что касается ситуации на Украине, то здесь также есть резолюция Совета безопасности ООН, которая одобрила минские договоренности, и мы рассчитываем, что новое руководство Украины сможет определить свою позицию по минским договоренностям, опираясь и основываясь на безальтернативности политического урегулирования этого внутриукраинского кризиса", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с американским госсекретарем Майком Помпео.

Встреча главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео состоялась во вторник 14 мая в Сочи, она длилась три часа.