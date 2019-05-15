Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского прошла в Москве

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Акция в поддержку арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского завершилась у посольства Украины в Москве, передает РИА Новости.
Акция прошла под лозунгом "Волю Вышинскому!", участники развернули баннеры и транспаранты с фотографиями журналиста и символикой солидарности с ним. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, символизировал каждый день, проведенный Вышинским в заключении.
В митинге принимали участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко. Участники акции в поддержку Вышинского потребовали немедленного освобождения журналиста из-под стражи.
Дело Вышинского
Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
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Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.