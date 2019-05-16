Освенцим вновь шокирует весь мир

Российские студенты провели уникальную акцию в концлагере Освенцим: сотни молодых людей прошли "Маршем жизни" в память о миллионах жертв "самого мрачного места на Земле".

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. К сожалению, память о страшных событиях тех лет постепенно размывается — об этом свидетельствуют данные соцопросов. Как сохранить память о трагедии и что ощущают те, кто приехал сюда впервые, — в материале Антона Скрипунова для РИА Новости.

"Без иллюзий"

Возле таблички "Концентрационный лагерь Аушвиц II (Биркенау)" звучит смех: десятки молодых людей что-то обсуждают, неспешно шагая по асфальтированной дороге. Впереди кирпичное здание с башней и небольшой аркой, за ней виднеются рельсы и заборы из колючей проволоки — будто там совершенно другой мир. Многие здесь впервые и еще не знают, что их ждет впереди.

© Sputnik / Валерий Мельников К 70-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией

Вот и 75 лет назад вновь прибывающие сюда узники плохо представляли себе, что уготовано им в месте, которое потом назовут "самым ужасным на Земле".

"Почти каждый из нашего транспорта питал иллюзию, что его пощадят, что все будет хорошо. Мы сперва не поняли, почему нам приказали оставить багаж в поезде и выстроиться в два ряда — женщинам с одной стороны, мужчинам с другой — и пройти мимо старшего офицера СС. Он стоял в небрежно-высокомерной позе, поддерживая правый локоть ладонью левой руки, правая кисть поднята: указательным пальцем он неторопливо указывал либо направо, либо налево. Оглядел меня, как будто в сомнении, затем положил руки мне на плечи. Я изо всех сил старался казаться молодцом. Он очень медленно повернул меня направо — и я двинулся в ту сторону. Значение указующего перста нам объяснили вечером: это была первая селекция, первый приговор — быть или не быть", - рассказал психолог Виктор Франкл, бывший узник Освенцима.

Акцию российских студентов, приуроченную ко Дню победы и 75-летию освобождения концлагерей в Европе, проводит международное молодежное движение "Яхад" при Федерации еврейских общин России.

© Sputnik / Антон Скрипунов Главный раввин России Берл Лазар выступает перед участниками "Марша жизни" в музее Аушвиц-Биркенау в Польше

Парализующий ужас

Здесь практически всегда дует пробирающий до костей ветер. Даже не по-майски теплая одежда не спасает. Хотя, с другой стороны, непонятно, от чего тебя трясет — от холода или шока.

"Бараки наши плохо отапливались, и дети грелись в золе печей крематория. Когда начальница женского лагеря Мария Мендель, при виде которой все замирали от ужаса, застала нас там, подружки мои спрятались, а я не успела. Она наступила мне на грудь сапогом, и я услышала, как затрещали мои кости, а спину уже пекло от тлеющих углей. Я, конечно, не знала тогда, что лежу на сгоревших человеческих костях", - вспоминает бывшая узница Освенцима Лариса Симонова.

Аушвиц-Биркенау врезался в память нескольких поколений, ассоциируясь с самыми темными страницами истории. Недаром в послевоенные годы немецкий философ Теодор Адорно задал, по сути, главный вопрос для всего мира: как можно писать стихи после Освенцима?

В 1940 году один из главных идеологов нацизма Генрих Гиммлер учредил рядом с польским городом Освенцим концентрационный лагерь Аушвиц, куда поначалу ссылали политзаключенных. Год спустя его расширили из-за увеличения числа узников, в основном за счет советских военнопленных. Тогда же начались массовые казни, в том числе и с использованием газовых камер.

Аушвиц-Биркенау был одним из самых больших немецких лагерей смерти. На площади около 191 гектара одновременно размещались более 20 тысяч узников. Но миллионы людей были умучены на сравнительно небольшой площади: четыре газовых камеры, четыре крематория. Узнав о приближении советских войск, нацисты поспешно их уничтожили, пытаясь скрыть свои преступления. О числе жертв Освенцима до сих пор идут споры — по разным данным, там погибли от полутора до четырех миллионов человек.

© Sputnik / Антон Скрипунов Посетительница музея Аушвиц-Биркенау в Польше

Немало посетителей музея ходят с аудиогидами и с каждой новой ужасной подробностью меняются в лице. "Стреляли в руки, ноги, и они падали…", "Надзиратели сходили с ума…" , "Ребенка кинули в печь живьем"… Кто-то начинает рыдать, а кто-то надолго закрывает лицо ладонями, пытаясь справиться с шоком и обилием вопросов самому себе: как такое могло произойти? За что это все им?

"Я здесь уже четвертый раз и мне все так же тяжело… В таком месте остается только молчать", — признается 26-летний Давид.

"Это нам нужно"

Российские студенты проводят "Марш жизни" в седьмой раз. Название для акции выбрано неспроста: 18 января, перед самым освобождением концлагеря Красной армией, нацистские надзиратели собрали большую часть заключенных (около 60 тысяч человек) и погнали их в 22-градусный мороз в тонкой тюремной одежде — маршем смерти.

"Мы прошли пять километров, затем нас посадили в поезд, шедший в концлагерь Маутхаузен. Садиться в вагоне было нельзя — иначе замерзли бы насмерть. Мы пили собственную мочу, чтобы согреться", - делится воспоминаниями бывший узник Освенцима Исраэль Альберто.

Впрочем, об этом марше смерти знают немногие. Да и вообще проведенный осенью прошлого года опрос показал: треть молодых европейцев мало что знают о холокосте. В России, по данным двухлетней давности, восемь процентов граждан вообще не знают о нем.

© Sputnik / Владимир Федоренко Мероприятия, посвященные 68-й годовщине освобождения Освенцима

"Это очень большая проблема: как говорить об этих событиях через столько лет, три-четыре поколения спустя. Многие молодые люди воспринимают трагедию Освенцима как нечто произошедшее очень-очень давно — и это становится барьером для восприятия. Мы должны убедить их, что память о холокосте нужна не его жертвам и их родственникам, а всем нам в нашей повседневной жизни", — говорит директор Международного образовательного центра сохранения памяти об Аушвице и холокосте Анджей Кокорчик.

© Sputnik / Б. Борисов Преступление против жизни: память и уроки Холокоста

Для этого прежде всего нужна активная работа в образовательных учреждениях. Важная часть этой работы — ежегодное посещение Аушвица школьниками и студентами разных стран, в том числе России.

"Они узнают о трагедии не из книг, не по фотографиям, а находясь здесь, среди деревянных бараков и товарных вагонов для перевозки узников — в месте самого массового убийства в истории", — поясняет директор Международного образовательного центра сохранения памяти об Аушвице и холокосте.