Велюр, жалюзи и салон красоты в вагоне: чем еще удивляет метро за рубежом

"Это настоящее произведение искусства, визитная карточка города", — говорят иностранцы, которые хоть раз побывали в московском метро. Во многих странах ситуация с подземкой совсем иная.

CУХУМ, 16 мая — Sputnik. Корреспонденты РИА Новости, работающие в Китае, Мексике, США, Италии, Аргентине и Японии, решили в День метрополитена проехаться на метро крупных городов, пообщаться с пассажирами и поделиться впечатлениями о заграничной подземке.

Пекин: попробуй попади

Изюминка пекинского метро в том, что для начала в него надо попасть. На каждой станции — рамки металлоискателя, обойти которые вряд ли получится, и обязательная проверка ручной клади. Эти меры безопасности в часы пик приводят к очередям на входе, так что иногда быстрее дойти пешком. Однако местные жители, напротив, поддерживают такой подход властей.

"Лично я за досмотр. На фоне постоянных происшествий в разных странах обеспечить безопасность людей в пекинском метро, где пассажиропоток иногда достигает десяти миллионов в день, можно повышением уровня проверок, — рассказывает жительница Пекина Ли Яньфэй. — Благодаря этому ты как пассажир чувствуешь себя в безопасности".

Утром и вечером на входах в метро дежурят военные, а на платформах работают специальные сотрудники, которые следят за тем, чтобы никто не пытался пролезть вне очереди.

© Foto / РИА Новости Метро Китая

Из-за сравнительно небольшой глубины станций в пекинском метро практически нет эскалаторов. Так что если вы идете с чемоданами, готовьтесь нести их по лестницам вниз, вам вряд ли кто-то поможет.

Токио: лифты, туалеты и велюр

Первое, что ощущаешь, оказавшись в токийском метро, — это абсолютный комфорт: покрытые велюром сиденья с подогревом зимой и кондиционеры в летний зной, а еще — опускающиеся на окна жалюзи, сдерживающие солнечный свет, жидкокристаллические панели, сообщающие названия станций и время поездки на японском, английском, китайском и корейском языках. У мест для инвалидов, пожилых людей и беременных нельзя шуметь и разговаривать по мобильному телефону.

© Foto / РИА Новости Метро Токио

Станции обязательно оборудованы лифтами, туалетами, в том числе для инвалидов и пассажиров с маленькими детьми. Чистота санузлов безупречна. Для незрячих пассажиров у дверей в туалеты слышны объявления, куда следовать мужчинам, а куда женщинам. На платформах крупных станций есть киоски с едой, прессой, а в автоматах можно купить соки, лимонады, чай или кофе, горячие супы в алюминиевых банках.

Нью-Йорк и Вашингтон: колонии крыс и чистый бетонный бункер

Увы, метрополитен Нью-Йорка таким комфортом похвастаться не может — там, к примеру, водятся целые колонии крыс, хотя власти города несколько десятилетий пытаются решить эту проблему. Станции и платформы тоже далеки от чистоты, несмотря на установленные мусорные баки. Но это не расстраивает тех, кто пользуется подземкой ежедневно.

"Метро в Нью-Йорке — это здорово. Конечно, иногда пахнет неприятно и крысы прыгают вокруг, люди иной раз слишком близко, но все равно оно доставит вас в любое место города меньше чем за три доллара. Это лучшая покупка в городе после пиццы за доллар", — считает Джейн Смит.

Пассажиры нью-йоркской подземки ведут себя весьма раскованно — на весь вагон говорят по телефону или обсуждают свои дела. Несмотря на то что в США очень трепетно относятся к личному пространству, почти каждый день в полицию Нью-Йорка поступают сообщения о "насильственных прикосновениях", большая часть которых совершается как раз в метро. За такое преступление можно получить до года заключения и штраф в тысячу долларов.

© Foto / РИА Новости Метро Нью-Йорка

Вашингтонское метро, напротив, довольно чистое и опрятное. Здесь нет декора и украшений, а станции немного напоминают бетонные бункеры из-за неокрашенных стен и тусклого освещения, но зато на каждой из них есть по паре лифтов.

Мехико: салон красоты или торговая точка

С "насильственными прикосновениями" пытаются бороться и в метро Мехико: первые два вагона во всех составах всегда отведены для женщин и детей, причем полиция весьма строго следит за тем, чтобы туда не попали мужчины.

Мексиканки используют вагоны для приведения себя в порядок перед работой — красятся, делают маникюр. "Они даже завивают себе ресницы, прямо в метро", — с удивлением отмечает туристка из России Елена, которая уже некоторое время живет в Мехико.

© AP Photo. Gregory Bull Метро в Мехико

Впрочем, вечерами есть риск попасть в неприятные ситуации. Тяжело будет туристу и сориентироваться в подземке: направления там обозначены просто конечными станциями, названия которых надо знать.

Метро в Мексике — это и еще торговое пространство. Продают там все: от еды в весьма приличных закусочных в вестибюлях до жвачки, карамелек, музыкальных дисков и других товаров, которые предлагают ходячие торговцы. Они постоянно передвигаются по вагонам — мексиканцы любят что-нибудь пожевать.

Буэнос-Айрес: человек с книгой в руке

Мелкая торговля процветает и в метро Буэнос-Айреса: обязательно кто-нибудь положит тебе для ознакомления на колени жвачки, носки, резинки для волос. Очень много в подземке столицы Аргентины попрошаек.

© AFP 2019 / Eitan Abramovich Метро в Буэнос-Айресе

Но, в отличие от того же Пекина, где читающие люди относятся к категории "вымирающих", в вагоне аргентинского метро обязательно встретишь пассажиров с книгой в руке. А во время крупной международной выставки в Буэнос-Айресе на некоторых станциях книги и вовсе раздавали бесплатно.

Рим: через центр города без остановок

Римское метро, станции которого лишены монументального убранства, мраморных переходов и длинных эскалаторов, призвано выполнять чисто утилитарную функцию, но, увы, с этим не справляется. Подземка итальянской столицы с ее расписанными граффити поездами и ломающимися составами переживает сейчас далеко не лучшие времена.

"От дома до работы мне ехать четыре остановки, теперь всякий раз мне нужно выходить на полпути, чтобы дождаться автобуса и добраться до офиса. Становится стыдно за наш город, когда видишь туристов, стоящих с картой перед решеткой входа на станцию", — делится своими впечатлениями римлянин Валерио.

Дело в том, что уже больше полугода после инцидента с болельщиками ЦСКА остаются закрытыми три основные станции — поезда проезжают почти весь центр Рима без остановок. Это вызывает большое недовольство горожан и туристов, которые вынуждены постоянно пересаживаться на предоставленные властями шаттлы-автобусы. И это при цене поездки в метро в более чем 100 рублей.