Минобороны России: боевики готовят провокацию в Идлибе

Имитацию "отравления" сирийцев планируется снять на видео, чтобы распространить съемки в соцсетях и западных СМИ.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация) готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

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"По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населенного пункта боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов... Целью провокации является обвинение ВКС РФ в якобы применении "химического оружия" против мирного населения провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Сообщается, что имитацию "отравления" сирийцев рядом с осколками авиационных боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить съемки в соцсетях и западных СМИ.

Отмечается, что информация от жителей населенного пункта Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу.