Путин назвал оружие, которое определит боевой потенциал армии и флота в XXI веке

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия в России крайне важна, поскольку такие виды вооружений будут определять боевой потенциал российских войск на ближайшие десятилетия и в целом весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин: необходимо создать защиту от гиперзвукового оружия

Российский лидер провел в пятницу в Сочи завершающее совещание серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса.

Одной из обсуждаемых тем стала работа над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники.

По словам главы государства, речь идет о типах вооружений, которые еще недавно встречались только в фантастических рассказах.

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - заявил Путин.

В то же время российский лидер подчеркнул крайнюю важность реализации такого рода проектов с учетом долгосрочной перспективы.