Как американские санкции "убивают" венесуэльскую девочку

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Историю 21-месячной Изабеллы, которая нуждается в лекарствах после пересадки печени, но из-за санкций США против Венесуэлы перестала получать жизненно необходимые препараты, рассказала журналист Sputnik Mundo.

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Изабелла родилась с врожденным заболеванием, и врачи сразу предупредили ее родителей, Дугласа и Йелибет, что девочке потребуется пересадка печени. Организационные вопросы решились довольно быстро: мама подошла дочери как донор, расходы на лечение взял на себя фонд Симона Боливара, распоряжавшийся средствами компании Citgo — американского филиала венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA. Изабеллу перевезли в Итальянский госпиталь в Аргентине, где подобные операции сделали уже более чем сотне детей из Венесуэлы. Родители переехали вместе с ней.

В ноябре Изабелле успешно пересадили печень, после чего девочка провела полтора месяца в реанимации, у нее были небольшие осложнения. В январе ее выписали, однако медики пообещали, что постоперационный период будет тяжелым, поскольку новому органу требуется время на адаптацию.

Девочку ждало от шести месяцев до года лечения, но уже в январе американский Минфин ужесточил санкции против Венесуэлы. Под ограничения попала и Citgo: средства фонда, через который финансировалось лечение Изабеллы, оказались заблокированными.

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Компания смогла продолжить работу только в США, а в Венесуэлу, в том числе в фонд Боливара, деньги поступать перестали. В общей сложности замороженными оказались около семи миллиардов евро. Вашингтон пообещал перечислить их на специальный заблокированный счет для передачи новому правительству, которого, впрочем, в Венесуэле еще нет — как и денег для Изабеллы и других больных детей, замечает журналист.

"Больница дает нам крышу над головой, а посольство — материальную помощь, но мы не знаем, как долго сможем так продержаться", — сказал Дуглас в интервью Sputnik Mundo.

© Foto / Familia de Isabella Изабелла

Отец бросил работу, чтобы посвятить себя дочке, которой сейчас нужен уход и контроль для правильного завершения лечения. По его словам, печень Изабеллы демонстрирует небольшое отторжение, и ситуацию можно контролировать только с помощью медикаментов. Их в Итальянский госпиталь также поставляли по программе фонда Боливара. Изабелле нужно 16 лекарств, каждое стоимостью более полутора тысяч долларов за упаковку. Таких денег у семьи нет.

"Если Изабелла не будет соблюдать постоперационный режим, она может потерять трансплантат и придется повторять операцию. Мы будем вынуждены начать с нуля, и будет намного сложнее, потому что моя жена больше не сможет быть донором. У нас нет столько времени", — рассказал мужчина.

Согласно докладу Вашингтонского центра политических и экономических исследований, с 2017 года блокада со стороны США привела к гибели 40 тысяч венесуэльцев. В стране снижается доступность медикаментов, растут заболеваемость и смертность.

Венесуэла импортирует все жизненно важные лекарства для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ВИЧ и других болезней. В стране нет лабораторий первого типа, способных работать с первичным сырьем.