Десять лет мира: может ли Шри-Ланка стать новым плацдармом терроризма

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Острый политический кризис 1970-х привел к созданию сепаратистской группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама" (ТОТИ), которая потребовала создания на северо-востоке Шри-Ланки отдельного государства - Тамил-Илама, пишет РИА Новости.

В 1980-е на острове развернулась полноценная гражданская война, боевикам удалось установить контроль над значительной территорией и насадить там свой режим. Лишь в мае 2009 года, после операции ланкийской армии, ТОТИ была окончательно разбита, а в Коломбо объявили о завершении многолетнего конфликта.

В последние годы ситуация в сфере безопасности на Шри-Ланке оставалась достаточно стабильной, несмотря на то, что правительство так и не нашло способ снять напряженность между двумя основными народами: сингалами, составляющими большую часть (75%) 22,5-миллионного населения страны, и тамилами (менее 12%). Однако после того, как в конце апреля весь мир потрясли сообщения о терактах, многие жители Шри-Ланки признались, что вновь ощущают себя свидетелями событий десятилетней давности. На "благословенной земле" - именно так переводится с санскрита название этой страны - вновь пролилась кровь, и главные вопросы, которые волнуют сегодня ланкийцев: почему так произошло и как ловить террористов.

© Sputnik / Александр Натрускин Волхонский о терактах на Шри-Ланке: рассчитаны на международный резонанс

Утром 21 апреля в нескольких католических церквях острова, а также отелях, где поживали иностранные туристы, прогремела серия мощных взрывов. По последним данным, они унесли жизни около 250 человек, в том числе 40 иностранцев. Наибольшее число погибших - в храмах, где в это время шли пасхальные богослужения. Однако на этом преступники не остановились. Спустя несколько часов стало известно еще о двух взрывах - рядом с зоопарком в городе Дехивале, неподалеку от Коломбо, и вблизи жилого комплекса в городе Дематагоде - еще одном пригороде столицы. В общей сложности были совершены восемь взрывов. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). "Пасхальные теракты" уже признаны одними из самых кровопролитных в новейшей истории.

Почти сразу после случившегося специалисты один за другим начали высказывать мнения, что данные взрывы были направлены против христиан. Стоит отметить, что Шри-Ланка - многоконфессиональное государство:

70% населения - буддисты,

12% - индусы,

10% - мусульмане,

лишь 7% - христиане-католики.

До обретения независимости в 1948 году Шри-Ланка была сначала португальской, затем голландской, а после - британской колонией. Хотя большинство жителей страны исповедуют буддизм, на острове проживает значительная для Южной Азии христианская община, которая играет важную роль в жизни страны и история которой отражает современную этническую и религиозную напряженность.

Именно португальский колониализм заложил основы католицизма на Шри-Ланке. В 1505 году они с разрешения сингальского короля построили в Коломбо торговый пост и первый католический храм. Однако уже спустя несколько десятилетий португальцы захватили всю западную и северную части острова, превратив Шри-Ланку в одну из своих важнейших торговых баз в Индийском океане.

Католические миссионеры распространили свою религию по всему побережью, и во всех крупных поселениях были построены храмы. Позже, когда голландцы вытеснили португальцев со Шри-Ланки, католицизм был возрожден благодаря усилиям Иосифа Ваза - священника из Гоа, который под видом нищего добрался сюда в 1687 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Религиовед: религиозного фанатизма в Абхазии не было и не будет

После освобождения Шри-Ланки от британского владычества в 1948 году католики начали выставлять папский флаг наряду с национальным флагом во время празднования Дня независимости. Однако в 1960 году напряженность между католиками и буддистами резко усилилась, когда правительство Сиримаво Бандаранаике поставило под угрозу независимость католической церкви, отняв у нее католические школы.

Спустя два года группа офицеров предприняла попытку государственного переворота, поводом для которого послужило усиление буддийского присутствия в армии. Переворот был предотвращен, однако разобщенность по религиозному признаку в рядах вооруженных сил республики после тех событий не удавалось преодолеть еще долгие годы.

© Sputnik / Матвиевский Торжественное богослужение в честь гостей из Шри-Ланки. Иволгинский дацан.

Не только христиане, но и индусы, и мусульмане также состоят в сложных отношениях с буддийским большинством. В последние годы на Шри-Ланке наблюдается рост воинственных форм буддизма. Так, в 2012 году на острове двумя монахами была основана радикальная организация "Боду Бала Сена" ("Буддийская сила"), которая на протяжении нескольких лет терроризировала мусульманскую и христианскую общины. В 2014 году ее члены потребовали от папы Римского Франциска извинений за "зверства", совершенные европейцами в колониальный период. Своим долгом организация считала защитить регион от "исламской угрозы": ее сторонники вели антимусульманскую пропаганду, устраивали погромы и проводили антиисламские демонстрации. Ряд экспертов полагает, что "Боду Бала Сена" пользовалась поддержкой властей, из-за чего те не препятствовали ее деятельности и не проводили профилактику нетерпимости.

Что касается мусульман, которых многие сегодня считают ответственными за "пасхальные теракты", то в политической жизни Шри-Ланки они не представлены. Индийский политолог, сотрудник Делийского университета Аакшат Сингх полагает, что фактическая неспособность этой части населения влиять на принимаемые в стране ключевые решения создала основу для радикализации мусульманской молодежи на острове.

© AP Photo. Eranga Jayawardena Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359

"К сожалению, конфликты на этнической и религиозной почве давно стали частью каждодневной действительности Шри-Ланки, - заявил Сингх РИА Новости. - Но в данном случае важно отметить, что совершившие теракты смертники - представители так называемой "золотой молодежи". Это уникальный случай в истории страны, когда выходцы из влиятельных семей, образованные, имеющие высокое материальное положение, совершают подобные зверства прямо под носом у спецслужб. У ланкийских силовиков огромный опыт борьбы с террористами, гражданская война закончилась лишь 10 лет назад. Однако я могу с уверенностью сказать, что к такому повороту событий они оказались не готовы".

Южная Азия, по мнению Сингха, сегодня находится в состоянии "террористической пандемии", и Шри-Ланка как страна, где наблюдается высокий уровень социального расслоения, находится в зоне повышенного риска. С точки зрения аналитика, за недавними атаками и последовавшими за ними вспышками насилия могут стоять совершенно разные круги, цель которых - раскачать ситуацию в стране или в регионе.

"Практически весь южноазиатский регион взрывоопасен. Для того чтобы вновь разжечь гражданский конфликт на Шри-Ланке, достаточно лишь искры", - отметил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что незадолго до трагедии иностранные спецслужбы предупреждали власти страны о готовящихся атаках, однако по каким-то причинам этим сведениям не было уделено должного внимания.

"Весьма показательно, что, имея на руках всю необходимую информацию о террористах и их планах, политическое руководство настолько увязло во внутренних разборках, что проморгало одни из самых кровавых терактов в новейшей истории. Мне кажется, что после этих печальных событий подходы к проблемам в сфере безопасности, равно как и к решению накопившихся в обществе противоречий, будут кардинально пересмотрены. В пользу этого говорят и недавние рейды полиции в различных районах страны, в ходе которых задержаны десятки человек, предположительно, имеющих отношения к терактам", - отметил собеседник агентства.

Достоверно не ясно, была ли информация о готовящихся взрывах проигнорирована из-за чьей-то некомпетентности, внутриполитической борьбы или бюрократической волокиты. Пока поиск ответов продолжается, появляются первые последствия: то и дело в местных СМИ проходят новости о том, что мусульмане, их имущество и мечети после терактов подвергаются нападениям, а этническая и конфессиональная разобщенность на Шри-Ланке растет. Страна, на протяжении последних 10 лет не знавшая потрясений после окончания затяжного гражданского конфликта, вновь вступает на путь борьбы - не только с терроризмом, но, что важнее, с клубком накопившихся за десятилетия внутренних противоречий, игнорировать которые она больше не в состоянии.