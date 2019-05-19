"Политическая провокация": западные СМИ оценили "российский скандал" в Австрии

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Западные СМИ пишут, что провокацию с видео, повлекшим за собой отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, подгадали под выборы, передает РИА Новости.

Газета Zeit отметила, что "кем бы ни был этот "кто-то", передавший журналистам видеозапись, у него получилось устроить целое политическое землетрясение в Австрии и здорово помочь властям ЕС". И дело не только в том, что результатом скандала стала отставка вице-канцлера.

"Главное — что австрийский канцлер Себастьян Курц объявил о намерении просить президента страны о новых досрочных выборах. И президент Александер ван дер Беллен на новые выборы согласился, да еще и добавил горький упрек проштрафившемуся вице-канцлеру Штрахе: "Австрия не такая. Мы не такие!" — пишет издание.

New York Times заострило внимание на том, что Курц собирается сформировать новую правящую коалицию, в которой уже не будет места для Австрийской партии свободы , в руководство которой входит проштрафившийся Штрахе. Сам Курц представляет более традиционно-правую австрийскую Народную партию, и ему выгодно избавиться от младшего партнера по коалиции, чтобы править самостоятельно.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Президент Австрии лидерам европейских стран: не пляшите под дудку Трампа

Financial Times отмечает, что так называемая "племянница российского олигарха Алена Макарова" может быть и не Макаровой и не племянницей, а просто подсадной уткой тех сил, которые и передали кадры в СМИ. Der Standard резюмирует, что это уже не имеет значения, отставка Штрахе состоялась, и пост ему никто не вернет, кем бы ни оказалась злосчастная "племянница".

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что скандал вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе не должен повлиять на российско-австрийские отношения, которые Россия очень ценит.

"Нельзя на основании имеющийся записи притягивать к этой явно некрасивой истории российский след. Это могла быть постановочная провокация. Или некая коррупционная история, за которой совсем не обязательно стоит какое-то государство. России слишком дороги добрые отношения с Австрией, чтобы разменивать их на подобные киношные триллеры", - заявил Морозов.

Скандальное видео

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкое издание Welt указало на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Штрахе, назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.