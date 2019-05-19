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Ожили фонтаны: в Петергофе открыли летний сезон

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Ежегодная церемония открытия фонтанов прошла в Петергофе.

В этом году церемония открытия фонтанов была посвящена 220-летию со дня рождения Пушкина, сообщает РИА Новости.

Гости праздника увидели водяные салюты, пуск центрального фонтана и фейерверк.

Теги:
Государственный музей-заповедник "Петергоф"


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