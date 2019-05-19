Ожили фонтаны: в Петергофе открыли летний сезон

В этом году церемония открытия фонтанов была посвящена 220-летию со дня рождения Пушкина, сообщает РИА Новости.
Гости праздника увидели водяные салюты, пуск центрального фонтана и фейерверк.
Ежегодная церемония открытия фонтанов прошла в Петергофе.
В этом году церемония открытия фонтанов была посвящена 220-летию со дня рождения Пушкина, сообщает РИА Новости.
Гости праздника увидели водяные салюты, пуск центрального фонтана и фейерверк.
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