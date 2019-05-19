Ожили фонтаны: в Петергофе открыли летний сезон

Мы вынуждены выбирать постоянно. Стоит ли брать ипотеку или продолжать снимать? Пора ли идти в ЗАГС или отложить свадьбу на год? Эта стабильная работа или та с хорошей зарплатой? На тусовку или на диване с сериальчиком? Необходимость выбирать пугает и заставляет искать алгоритмы. Сердцем или головой? И почему выбрать – страшно?