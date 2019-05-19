Американцы создают "арабскую НАТО": помешает ли им Россия

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Удастся ли американцам обойтись без Каира и объединить арабов в военно-политический блок, разбиралась Галия Ибрагимова в материале для РИА Новости.

Спасти арабов от Ирана

"Мне нравится король Салман, но я сказал ему: "Король, мы защищаем тебя, ты не продержишься там и двух недель без нас, вы должны заплатить за наши войска", — заявил Дональд Трамп по итогам прошлогодней встречи с саудовским монархом, анонсируя американский план создания "арабской НАТО".

© Sputnik / Александр Юрьев Впервые послом Саудовской Аравии в США стала женщина

Эту идею Трамп придумал не сам, а позаимствовал у своего предшественника. Барак Обама еще в 2011-м предлагал создать на Ближнем Востоке военно-политический альянс, чтобы обезопасить регион от повторения "арабской весны". Но тогда политики не говорили ни о какой направленности блока против Ирана и России. Наоборот, Вашингтон хотел улучшить отношения с Тегераном и активно вел переговоры по иранской ядерной программе. Видимость перезагрузки сохранялась и в американо-российских отношениях.

Когда в начале прошлого года американцы вернулись к планам создать "арабскую НАТО", акценты сместились. Дональд Трамп назначил Тегеран главным противником ближневосточной безопасности, вышел из ядерной сделки и взял курс на спасение иранцев от режима аятолл. Что касается российской угрозы, то здесь президенту США даже не пришлось ничего объяснять. Достаточно было сказать, что Москва якобы продолжает вмешиваться не только в дела Вашингтона, но и всего Ближнего Востока. Доказательной базой стало участие России в сирийской военной кампании.

Основными лоббистами "арабской НАТО" выступили главные иранские антагонисты — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны предложили американцам заключить "пакт о безопасности". Документ должен официально оформить создание "Ближневосточного стратегического альянса" (Мiddle East Strategic Alliance — MESA) — так будет называться "арабская НАТО".

В тексте документа союзники все же намерены четко прописать, что сдерживание иранской агрессии на Ближнем Востоке — одна из главных задач нового блока. Выделять опасность усиления российского влияния в арабском мире пока не намерены. Вашингтон понимает, что многие ближневосточные страны дорожат хорошими отношениями с Москвой и чрезмерная антироссийская риторика арабской коалиции может их отпугнуть.

© AFP 2019 / Офицеры саудовской армии возле истребителей F-15

Персидские дрязги

Помимо Саудовской Аравии и ОАЭ, в альянс пригласили Египет, Иорданию, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман. Но главную ставку американцы делали все же на участие в проекте Каира. Египетская армия считается самой крупной и наиболее оснащенной в регионе и в перспективе могла бы претендовать на роль ведущей силы нового блока.

© Sputnik / Сергей Гунеев Спасти и подчинить: в США рассказали, как Россия управляет ОПЕК

Рассчитывают США и на то, что содержание союза арабские страны большей частью возьмут на себя. На фоне требований Трампа к европейским союзникам увеличить долю в бюджете Североатлантического альянса финансирование арабской коалиции точно не входит в планы Белого дома.

Кроме того, президент США неустанно повторяет, что безопасность Ближнего Востока — забота самого региона. Вашингтон готов взять на себя функции главного координатора новой военно-политической организации.

Белый дом полагает, что "арабская НАТО" улучшит отношения стран Персидского залива с Израилем, поддержавшим создание нового блока. Иранская угроза — одна из немногих тем, объединяющих арабов и израильтян. Надеются авторы инициативы и на то, что блок заложит основу для израильско-палестинского урегулирования. Но на этом оптимизм по поводу нового объединения исчерпывается.

© AP Photo. Vahid Salemi Антиамериканский рисунок в Тегеране

Решающее слово Египта

Страны Персидского залива погрязли во взаимных претензиях. Второй год продолжается конфликт между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. Первая группа обвиняет Доху в поддержке терроризма, катарские власти все отрицают.

Еще одна проблема для создания блоков — неопределенная позиция Омана. Традиционно это небольшое государство придерживается нейтралитета.

© Sputnik / Алексей Никольский Путин: Россия стремится к сотрудничеству с арабским миром

Султанат всегда готов выступить посредником в урегулировании межрегиональных споров и не раз предоставлял площадку для переговоров конфликтующих сторон.

Другая сложность — непростое отношение многих стран Персидского залива к проводимой Саудовской Аравией военной операции в Йемене. На протяжении многих лет соседи Эр-Рияда призывают прекратить кровопролитие. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Турции и павшие на кронпринца Мухаммада бин Салмана подозрения в организации преступления оттолкнули от Эр-Рияда многих соседей. При этом королевство продолжают обвинять в поддержке терроризма.

В числе серьезных препятствий для создания коалиции — слабость вооруженных сил, особенно Бахрейна, Кувейта и Иордании. Но до недавнего времени американцы думали, что за счет армии Египта и Саудовской Аравии новый альянс все же удастся сформировать. Ради этого почти все зимние месяцы американские дипломаты колесили по арабским странам, пытаясь убедить их в пользе заключения союза.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи в Белом доме. 9 апреля 2019

Активнее всего переговоры велись с египетскими властями. Но Каир медлил с ответом. Даже визит в начале апреля президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в США и переговоры с Дональдом Трампом не внесли ясности в этот вопрос.

Напрягало Вашингтон и то, что за несколько дней до американо-египетских переговоров на высшем уровне ас-Сиси принимал у себя Сергея Лаврова. Стороны тогда заверили друг друга, что остаются стратегическими партнерами. Белый дом расценил это как выпад в свой адрес. И был недалек от истины.

Через пару дней после переговоров ас-Сиси и Трампа египетские власти сообщили, что отказываются вступать в "арабскую НАТО". Новый блок, по мнению Каира, только подтолкнет Тегеран на очередные распри с соседями.

Кроме того, Египет открыто заявил, что не хочет участвовать в альянсе, нацеленном против России и Китая. С давних пор Каир выстраивал внешнюю политику таким образом, чтобы не пришлось выбирать между Москвой, Пекином и Вашингтоном. И сегодня страна остается верной этому принципу, отметили египетские власти.

Нокаутом для планируемого альянса стало заявление египетских властей, что нелепо создавать какие-либо союзы с США, когда до конца президентского срока Трампа остается меньше двух лет.

"Создавать альянс, который может быть отвергнут следующим американским президентом, — не самое лучшее решение", — высказался о позиции Каира один из правительственных чиновников на условиях анонимности.

© AP Photo. Ebrahim Noroozi Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019

Сомнительное целеполагание

Специалист по Ближнему Востоку, научный сотрудник МГИМО Максим Сучков считает, что строить коалицию с участием арабских стран с самого начала было рискованной затеей: "Проект "арабской НАТО" — это ведь не только вопросы безопасности, но и управления союзом, решение финансовых задач. Ввиду разногласий внутри "арабской семьи" с самого начала было сложно представить, как будут решаться все эти административные моменты", — высказал РИА Новости свое мнение эксперт.

Антироссийская и антикитайская риторика нового альянса рано или поздно вызвала бы недовольство не только Египта. "Каир, как и другие арабские страны, тесно сотрудничают с Москвой и Пекином по экономической и военно-технической линиям. Портить отношения с ними ради союза, который до конца не определился со своими целями, — сомнительная перспектива", — рассуждает политолог.

© Sputnik / Виталий Белоусов Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Египет

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников не видит смысла говорить о будущем арабской коалиции без участия в ней Египта.

"Альянс немыслим не только без самой большой в регионе египетской армии. Позиция Каира не совпадает с соседями и по ряду других региональных проблем. Например, египетские власти не так критично настроены в отношении Ирана, как Саудовская Аравия. Впрочем, ОАЭ, Оман, Кувейт тоже далеки от того, чтобы идти на резкое обострение отношений с Ираном", — объяснил Хлебников.

Эксперт полагает, что российские власти понимают все эти проблемы в арабском мире. Именно поэтому и не рассматривают проект всерьез.