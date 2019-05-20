Союз журналистов России призвал Зеленского разобраться в деле Вышинского

Ранее 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Союз журналистов России призвал президента Украины Владимира Зеленского выяснить, законно ли было возбуждено дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, и освободить его из-под стражи, передает РИА Новости.

"Уверены, что проверка законности дела Кирилла Вышинского послужит его скорейшему освобождению. Поэтому мы призываем Владимира Зеленского принять все законные меры, включая соответствующее поручение Генпрокуратуре Украины, для освобождения журналиста Кирилла Вышинского, ставшего жертвой политических процессов", — сказал глава союза Владимир Соловьев.

Дело Вышинского

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

© Sputnik / Стрингер Письмо Кирилла Вышинского коллегам-журналистам

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Обеспокоенность судьбой Вышинского выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны - члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Вышинский был номинирован на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.

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В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.