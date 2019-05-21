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Венесуэла потеряла 130 миллиардов долларов из-за санкций США

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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Каракас оценил потери от экономической блокады, введенной Вашингтоном в марте 2015 года.

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса оценил финансовые потери Венесуэлы от экономической блокады, введенной США, сообщает РИА Новости.

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По его словам, общие потери и издержки для венесуэльской экономики в результате санкций в период с 2015 года по 2018 год включительно составили 130 миллиардов долларов.

На эти средства экономика Венесуэлы могла бы существовать в течение 9 лет, добавил дипломат.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA.

Теги:
экономика, санкции, США, Венесуэла


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