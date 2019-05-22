Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник

Старт ракеты-носителя состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в среду 22 мая.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Успешный запуск ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B прошел утром в среду 22 мая с космодрома Шрихарикота в Бенгальском заливе, сообщают индийские СМИ со ссылкой на Организацию космических исследований страны.

Отмечается, что спутник способен вести наблюдение за поверхностью Земли в дневное и ночное время суток, а также в условиях высокой облачности.

По данным телеканала NDTV, спутник RISAT-2B, оснащенный самым современным радаром, позволит армии страны оперативно получать информацию о местонахождении и перемещениях террористов даже в неблагоприятных погодных условиях. Наряду с этим, аппарат также может успешно работать в мирных целях: для нужд сельского хозяйства или мониторинга стихийных бедствий, отмечает телеканал.

Глава Организации космических исследований Индии Кайласавадиву Сиван назвал это событие "фантастическим", подчеркнув, что новейшая разработка индийских ученых значительно улучшит возможности вооруженных сил республики в контроле над западными и восточными рубежами.