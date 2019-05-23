Вашингтон заявил Турции об "очень негативных" последствиях покупки С-400

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус проинформировала о том, что Вашингтон предупредил Анкару об "очень негативных" последствиях покупки российских ЗРК С-400, передает РИА Новости.

"Думаю, что наша позиция по С-400 вполне последовательна. Госсекретарь Майк Помпео говорил об этом, мы говорили, что приобретение систем С-400 будет иметь серьезные последствия для оборонных отношений США и НАТО с Турцией. Мы, конечно, хотим общаться с Турцией и продолжаем говорить о нашей обеспокоенности этим приобретением, что будут очень реальные и очень негативные последствия, если это случится. Так что ничего нового по сравнению с тем, что госсекретарь говорил и продолжает говорить", - заявила Ортагус.

© Sputnik / Сергей Пивоваров Глава Минобороны Турции о поставках С-400: завершенная сделка

Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США предоставили Турции две недели на отказ от приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва исходит из прежних заявлений турецкой стороны о завершенности сделки по С-400: она свершенная и реализуется. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Турция не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400.

Песков подтвердил реализацию сделки с Турцией по поставкам С-400>>

Турция уже подчеркивала, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию этих истребителей. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.