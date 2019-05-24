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Дети из Сирии прибыли на реабилитацию в Крым

© Sputnik / Макс Ветров
В мире
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Дети прибыли в Крым в рамках достигнутых соглашений между главой Крыма Сергеем Аксеновым и министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самир Халилем.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Группа сирийских детей в сопровождении родных приехала на реабилитацию в Крым, рассказала РИА Новости депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

Дети прилетели рейсом "Москва - Симферополь".

"Всего прибыло девять детей для реабилитации в наших крымских здравницах, - сказала Поклонская и добавила, - среди детей есть девочка, которая находилась больше года в плену у террористов".

Поклонская также рассказала, что дети пробудут в Крыму порядка 20 дней.

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Отдых сирийских детей в "Артеке"

"Проходить реабилитацию после полученных ранений они будут в здравницах Евпатории", - резюмировала депутат.

Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из них отправят на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей останутся в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения сложнейших срочных операций.

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Отдых сирийских детей в "Артеке"

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Теги:
Наталья Поклонская, Сирия, Крым


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