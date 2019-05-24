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Первый русский: круизный лайнер "Петр Великий" спущен на воду

© Foto / предоставлено компанией "Мостурфлот"
В мире
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Первый за постсоветское время круизный лайнер планируется сдать в 2020 году. Он будет ходить по Каспийскому и Черному морям.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Первый российский круизный лайнер проекта PV300VD спустили на воду на судостроительном заводе "Лотос" в Астраханской области, сообщает РИА Новости.

В дальнейшем судно будут достраивать на воде - на нем проложат трубы и кабели, установят электрооборудование, остеклят иллюминаторы. После чего приступят к проведению швартовных и ходовых испытаний.

© Sputnik / Нина Зотина
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Отличительными особенностями "Петра Великого" являются просторные каюты с панорамными окнами и балконами, зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа. Каюты оформлены в кофейно-бежевых тонах с яркими акцентами. Есть каюты для людей с ограниченными возможностями. На судне будут беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь.

Каюты оборудуют розетками европейского и американского стандартов, установят сейфы, холодильники, мини-бары. При необходимости можно будет воспользоваться детской кроваткой.

Теги:
круизы


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