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Города мира. Пхеньян

Болтон: встреча лидеров Японии и Северной Кореи поможет решению ядерной проблемы

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Саммит лидеров Японии и КНДР Синдзо Абэ и Ким Чен Ына поспособствовал бы решению северокорейской ракетно-ядерной проблемы, считает советник президента США Джон Болтон.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Переговоры между Токио и Пхеньяном поспособствуют решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время рабочего визита в столицу Японии.

"Это будет во многом способствовать решению ядерной и ракетной проблемы Северной Кореи и проблемы насильно удерживаемых там японских граждан", -цитирует Болтона агентство Киодо.

Болтан также назвал недавние пуски КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН. В то же время он подчеркнул, что дверь для третьей встречи на высшем уровне США и Северной Кореи открыта.

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Теги:
Ким Чен Ын, Синдзо Абэ, ядерная безопасность, США, КНДР, Япония


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