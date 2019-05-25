Болтон: встреча лидеров Японии и Северной Кореи поможет решению ядерной проблемы

Саммит лидеров Японии и КНДР Синдзо Абэ и Ким Чен Ына поспособствовал бы решению северокорейской ракетно-ядерной проблемы, считает советник президента США Джон Болтон.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Переговоры между Токио и Пхеньяном поспособствуют решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время рабочего визита в столицу Японии.

"Это будет во многом способствовать решению ядерной и ракетной проблемы Северной Кореи и проблемы насильно удерживаемых там японских граждан", -цитирует Болтона агентство Киодо.

Болтан также назвал недавние пуски КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН. В то же время он подчеркнул, что дверь для третьей встречи на высшем уровне США и Северной Кореи открыта.