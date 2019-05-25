Россия и Украина должны отчитаться по инциденту в Керченском проливе до 25 июня

Киев и Москва должны предоставить Международному морскому трибуналу свои отчеты по событиям в Керченском проливе в течение месяца.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"Суд решил, что Украина и Россия должны каждая предоставить в суд первоначальный отчет, о котором говорится в параграфе 121 не позднее 25 июня 2019 года", - сказано в документе.

Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Провокация в Черном море

Три корабля Военно-морского флота Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.