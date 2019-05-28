Холодное удовольствие: Роскачество рассказало о правилах выбора мороженого

Мороженое — синоним лета и солнца, любимый десерт во всем мире, который делают из самых разных ингредиентов.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Мороженое по способу приготовления бывает мягким и закаленным, но на прилавки поступает исключительно закаленный продукт, а самый легкий способ проверки его качества - отколоть кусочек от замороженной массы, говорится в сообщении Роскачества.

"Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественный продукт. Отколоть маленький кусочек от продукта – самая простая проверка его качества, так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда – значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен", - сказано в сообщении.

По госстандарту основой мороженого должны быть молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Содержание молока должно превышать 40%. Надпись "пальмовое масло" на этикетке означает молокосодержащий продукт: он должен стоить дешевле мороженого, в составе которого только молочные жиры.

Процент жирности прямо влияет на вид мороженого: у молочного она не более 7,5%, и его могут добавлять в рацион даже худеющие люди. Жирность сливочного мороженого - от 8% до 11,5%, пломбира - от 12% до 20%. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет.

Стабилизаторы - естественные ингредиенты любого мороженого, которые позволяют держать форму и не влияют на качество.

"Если вас все равно настораживает наличие Е-добавок, то отдавайте предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин", - советуют эксперты Роскачества.

Мороженое должно быть равномерного цвета. Если оно изменило форму, возможно нарушение режима хранения или близость окончания срока годности, к концу которого оно как бы "усыхает".

"Холодное" производство: как делают абхазское мороженое>>

Глазурь должна быть распределена равномерно и не отваливаться от поверхности, а наличие на шоколадной глазури белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе продукта.