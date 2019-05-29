Избрание Зеленского не улучшило ситуацию в Донбассе, заявили в ЛНР

Ранее Народная милиция ЛНР ранее заявила о двух обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Избрание Владимира Зеленского новым президентом Украины не улучшило ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Хотелось бы подчеркнуть, что с приходом к власти Зеленского ситуация у линии соприкосновения не меняется в лучшую сторону. Украинские силовики продолжают стягивать вооружение и технику к линии соприкосновения, ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня", - заявил Филипоненко.

Кроме того, он отметил, что украинские силовики, по информации Народной милиции, занимают дома мирных жителей, а также занимают позиции в жилых районах.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, экс-президента Петра Порошенко - 24,45%.