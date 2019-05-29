Из открытого космоса: российские космонавты поздравили Леонова с юбилеем

Роскосмос ранее сообщал, что этот выход в открытый космос станет единственным по российской программе в 2019 году.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вынесли в открытый космос фотографию дважды Героя СССР, летчика-космонавта Алексея Леонова и поздравили его с 85-летием, передает РИА Новости.

"Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Сейчас вы с нами в открытом космосе, и будете с нами на протяжении всего выхода в открытый космос. Крепкого вам здоровья, благополучия. С днем рождения!" - сказал Овчинин.

Леонов стал первым человеком, совершившим в марте 1965 года выход в открытый космос. В четверг ему исполняется 85 лет.

© Foto / Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин перед выходом в открытый космос. 29 мая 2019

Российские космонавты вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте Роскосмоса.

Кроме того, космонавты почистят иллюминаторы модуля "Поиск" и возьмут пробы-мазки с поверхности станции в рамках эксперимента "Тест".

В завершение они снимут измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) и утилизируют их "методом отталкивания".

Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Полотенце изначально предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Его оставил один из российских космонавтов около десяти лет назад. Космонавты убрали полотенце в специальный контейнер. Его вернут на Землю и передадут специалистам для изучения.