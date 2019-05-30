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Роулинг выпустит четыре новые книги о мире Гарри Поттера

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Публикация двух новых книг Джоан Роулинг запланирована на 27 июня.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете четыре новые книги о Гарри Поттере, передает РИА Новости.

"Приготовьтесь еще больше углубиться в богатую историю волшебства (будь это наша история маглов или волшебный мир, созданный Джоан Роулинг) вместе с этой новой серией небольших электронных книг по мотивам выставки в Британской библиотеке и сопровождающей книги "Гарри Поттер: история волшебства", — говорится на сайте Pottermore.

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Четыре книги, названные в честь уроков в Хогвартсе, перенесет читателей "назад во времени, чтобы узнать о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере".

В небольших по объему книжках, "идеальных для поезда или любого другого транспорта маглов", можно будет увидеть заметки, манускрипты, рисунки, ранее напечатанные в книге "Гарри Поттер: история волшебства", и новые иллюстрации художника Роэна Дэниела Изона.

Джоан Роулинг написала семь книг о Гарри Поттере. Они впервые увидели свет с 1997 по 2007 годы и были переведены на 65 языков. Общий тираж серии превышает 400 миллионов экземпляров.

Теги:
Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Гарри Поттер


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