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Пекин заявил о готовности биться до "победного конца" в торговой войне с США

© AP Photo. Andy Wong
В мире
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Китай остается открытым к переговорам, но будет бороться до конца, если в этом будет необходимость, заявили в Пекине.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Китай никогда не пойдет на уступки в принципиальных вопросах в ходе торговых переговорах с США, заявили в Пекине, отметив свою готовность бороться до победного конца. 

Военнослужащие Китая на фоне национального флага
© AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ
Китай намерен принять ответные меры на повышение пошлин со стороны США

В тоже время, власти Китая говорят о своей открытости к продолжению переговоров с американской стороной.

Как отмечается в Белой книге, освещающей позицию Пекина по этому вопросу, и выдержки из которой цитирует РИА Новости, необходимо, чтобы соглашение между странами удовлетворяло интересы обеих сторон.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

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Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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