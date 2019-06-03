Израиль нанес серию ракетных ударов по аэродрому в Сирии

Военный аэродром на северо-западе Сирии подвергся ракетной атаке со стороны Израиля в понедельник 3 июня.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Ракетной атаке в ночь на понедельник подвергся военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

По данным агентства, удары были нанесены Израилем. Сообщается о троих погибших и семерых раненых. Поврежден склад боеприпасов, нанесен материальный ущерб зданиям и технике.

Израиль заявил, что ударил по позициям сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой Израилем части оккупированных Голанских высот.

🎯 2 artillery batteries

🎯 Observation & intel posts

🎯 An SA-2 aerial defense battery



We hold the Syrian regime accountable and will firmly operate against any attempt to harm Israeli civilians. pic.twitter.com/XtDTqz7Btc — Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.

В 2018 году этот аэродром уже подвергался атакам со стороны Армии обороны Израиля.

Израильские военные неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе, тогда израильский премьер-министр и глава Минобороны Биньямин Нетаньяху объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана "закрепиться в военном отношении" в Сирии.