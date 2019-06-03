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Ракетный удар по Сирии

Израиль нанес серию ракетных ударов по аэродрому в Сирии

SANA
В мире
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Военный аэродром на северо-западе Сирии подвергся ракетной атаке со стороны Израиля в понедельник 3 июня.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Ракетной атаке в ночь на понедельник подвергся военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

По данным агентства, удары были нанесены Израилем. Сообщается о троих погибших и семерых раненых. Поврежден склад боеприпасов, нанесен материальный ущерб зданиям и технике.

Израиль заявил, что ударил по позициям сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой Израилем части оккупированных Голанских высот.

В 2018 году этот аэродром уже подвергался атакам со стороны Армии обороны Израиля.

Израильские военные неоднократно наносили удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе, тогда израильский премьер-министр и глава Минобороны Биньямин Нетаньяху объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана "закрепиться в военном отношении" в Сирии.

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Теги:
ракеты, Сирия, Израиль


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