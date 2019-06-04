"Они - смертники": как в контактных зоопарках издеваются над животными

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. "Птицам ломают крылья, животных давят, отбивают им внутренние органы. У кроликов и морских свинок появляется сыпь после контакта с посетителями, из-за этого их утилизируют и заменяют новыми", — так будни контактных зоопарков описывают активисты. Что на самом деле происходит в "трогательных" зверинцах, разбиралась Мария Семенова в материале для РИА Новости.

Не прячутся от человека

Корреспондент РИА Новости посетила один из московских контактных зоопарков. В двух небольших залах на последнем этаже торгового центра теснятся козы, кролики, морские свинки, дикобраз, альпака, сурикаты и еноты, а также несколько видов ящериц.

На входе попросили надеть бахилы и ознакомиться с правилами. Среди них — требование снять верхнюю одежду, вымыть или продезинфицировать руки. Входить в вольеры с предупреждающими табличками можно только в сопровождении смотрителя. Отдельно — список запретов: нельзя кричать, дразнить и пугать животных, брать их на руки, трогать уши и глаза. Часть этих правил я невольно нарушила. Дезинфицирующего средства для рук мне никто не предложил, верхняя одежда — легкий плащ — остался на мне и был весьма кстати, когда кусала альпака. И хотя официально животных запрещается брать на руки, мне дали подержать бородатую агаму. Заплатив 100 рублей, я получила пластиковый стаканчик с кормом — нарезанными яблоками, огурцами, салатом, кабачком и тыквой.

В ближайшем ко входу вольере гостей встречает миниатюрный кенгуру валлаби.

© Sputnik Кенгуру валлаби

— Можете зайти. Она любит огурцы, — приглашает смотритель. Кенгуру ведет себя очень спокойно: не возражает, чтобы гладили по шерстке, ест салат, игнорирует яблоки. Требует добавки: подходит вплотную, вытягивается, скребет лапами по джинсам. Визуально животное выглядит здоровым, единственное, что выбивается из общей картины, — очень длинные когти, ведь в контактном зоопарке нет естественных нагрузок, от которых они бы стачивались.

Первое, что бросается в глаза: чрезвычайное дружелюбие животных, которого не бывает в условиях, приближенных к естественным. Все звери оживляются при виде человека, подбегают к решетке, просовывают сквозь прутья лапы и носы. Заходить запрещается только к сурикатам и енотам, все остальные — в распоряжении посетителей.

© Sputnik Енот ест угощение

"В природе инстинкт самосохранения подсказывает животным прятаться от человека, но в контактном зоопарке они никак не могут защитить свои интересы. Валлаби довольно часто содержатся в таких местах, хотя это противоестественная для них среда: кенгуру ограничены в движении, а ведь в природе не сидят на месте. Мы видели их в нескольких зоопарках, это просто ужас: они сидят и смотрят в одну точку. На фотографии, которую нам прислали, кенгуру вообще лежал с пробитой головой", — комментирует РИА Новости Ирина Новожилова, руководитель центра защиты прав животных "Вита".

В соседних вольерах — сурикаты. К ним заходить нельзя, но они тоже оживляются при виде посетителя и устраивают свару у решетки. Здесь все животные знают, что человек приносит еду. Кролики подбегают, быстро берут лакомство и прячутся в домике — подальше от человеческих рук. Для альпака, живущей в небольшом вольере в конце зоопарка, корма у меня почти не остается — она съедает последнюю морковку и требует добавки: хватает сначала за правую, потом за левую руку в районе запястья. Кожа защищена плотной тканью плаща, без этого прикосновение зубов было бы весьма болезненным. На шее и спине альпака заметны несколько красноватых пятен, но остальные животные выглядят здоровыми. Сотрудники контактного зоопарка утверждают, что все их питомцы привиты и ухожены, а небольших вольеров вполне хватает для активного образа жизни.

© Sputnik Альпака

Корреспондент РИА Новости связалась с рядом других подобных зверинцев, но в большинстве из них отказались от комментариев. В одном контактном зоопарке РИА Новости рассказали, что за состоянием здоровья животных следит государственная ветеринарная служба.

"У нас крупнейшая сеть, мы были одними из первых, кто устроил этот бизнес в России. Но всегда выступали за то, что не все подобные заведения имеют право на существование. У нас нет животных из дикой природы, все они родились в питомниках или зоопарках и с младенчества адаптированы для общения с человеком. Для каждого вида при помощи специалистов разработан свой сбалансированный рацион. Смертность минимальна. Каждый посетитель расписывается, что ознакомился с правилами, за их соблюдением следят", — подчеркнул собеседник агентства.

Двести рук в день

А вот борцы за права животных полагают, что хороших контактных зоопарков нет. "Наша позиция: контактный зоопарк не может быть нормальным. Это противоестественно, потому что в естественной среде животное опасается человека, не находится столько времени в контакте с ним. Из-за жизни в таком зверинце может проявиться агрессия, в результате которой пострадают посетители", — заявил РИА Новости Сергей Шилин, председатель московского отделения "Альянса защитников животных".

Ирина Новожилова согласна с тем, что контактные зоопарки опасны не только для животных, но и для людей. "У страуса, например, шея полметра — одно движение в сторону, и у ребенка не будет глаза. А сколько раз нам писали: "Ребенка укусил хорек, когда разбирались, выяснялось, что справок о прививках у этого зоопарка нет", — объясняет Новожилова. По ее словам, за соблюдением правил, которые должны обезопасить животных, в таких местах никто не следит.

"В контактных зоопарках нарушаются санитарно-гигиенические правила. Сюда заходят с немытыми руками, многие в верхней одежде, в шубах — все это остается на шерсти. Посетители должны понимать, что за день животные проходят через двести рук — так что пусть потом не жалуются, если что-то подхватят", — предупреждает эксперт.

Новожилова уверена: обитатели тесных зверинцев не могут быть здоровы. "Животные лишены моциона, нет нагрузки для кровеносной системы и костей, иммунная система не может работать так, как в природе, поэтому они служат рассадником болезней. То есть они патологически больны, а к этому добавляется нагрузка в виде двухсот рук в день. Непонятно, кто дозирует питание. Если ребенок хочет, чтобы животное ело, он запихивает еду ему в рот, сколько пожелает. В выходные творится ужас. Гомон, огромное количество рук, обезумевшие животные, которые пытаются забиться в угол, но их все равно оттуда достают", — обрисовывает ситуацию Ирина Новожилова.

© Sputnik Дикобраз забился в угол

"Покупают для "затискивания"

Как утверждают зоозащитники, меньше всего в контактных зоопарках живут мелкие грызуны, кролики, ежи и цыплята. Их легко взять на руки (хотя де-юре во многих зоопарках это запрещено), а неосторожное объятие легко может повредить внутренние органы или кости.

"Мы видели много зоопарков с животными, которые куплены исключительно для "затискивания". Это смертники. Птицам ломают крылья, кроликов бросают, давят. Цыплята часто однодневные — потом их заменяют. Сотрудники одного подмосковного контактного зоопарка прямо сказали: "Когда у кроликов и морских свинок появляется сыпь, мы их сдаем в утиль". А высыпания образуются из-за постоянного контакта с посетителями. Или ежи — это животные с ночным образом жизни, днем они не могут быть активными и пытаются спать. Но через каждые пять минут заходит семья, подбегает к ежику, вытряхивает его из домика, куда он забился, и делает селфи. Ежа приподнимают на уровень груди или лица, колючки впиваются в руку — так он раз в десять минут падает на пол с метровой высоты. В итоге отбиты все внутренние органы. Контактные зоопарки практикуют утилитарный подход, будто звери — не живые существа, а игрушки", — возмущается Новожилова.

Морской котик в торговом центре

Контактные зоопарки неоднократно оказывались в центре скандала. Недавно житель Кузбасса, побывав в центре, который приехал на гастроли в Белово Кемеровской области, анонимно написал в соцсетях, что "у всех животных маленькие клетки, им не повернуться, все голодные и в ужасном состоянии". На пост отреагировал владелец зоопарка: он заявил, что заплатит 50 тысяч рублей тому, кто раскроет личность автора негативного отзыва.

В начале года в Туле дело дошло до прокурорской проверки из-за издевательств над семимесячным тигренком Сарой. Местные жители рассказали в Сети: чтобы животное приняло удачную позу для фото, его бьют и дергают за ошейник. Проверка жесткого обращения не выявила, контактный зоопарк вскоре переехал из Тулы в Тверь, где продолжил работать в прежнем режиме, — а Сара выглядит еще более изможденной.

В 2015 году в одном из московских контактных зоопарков обнаружили краснокнижного морского котика — он содержался в тесной клетке. Это вызвало большой общественный резонанс, и владельцы заявили, что скоро животное перевезут в большой бассейн. Через несколько месяцев клетка действительно опустела, однако зоозащитники выяснили: котика отправили в подмосковный парк развлечений, где условия ничуть не лучше.

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На ситуацию вновь обратили внимание СМИ, после чего собственники продали животное. По информации Ирины Новожиловой, купил представитель цирковой индустрии. "Владелец подал на нас в суд и требовал девять миллионов за то, что мы подняли эту историю и осветили ее в СМИ. Конечно, суд мы выиграли", — ставит точку Новожилова.