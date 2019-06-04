Путин: правда о Великой Отечественной войне - наша защита и иммунитет

Церемония открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны, прошла на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве во вторник 4 июня.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что долг политиков, общественных и религиозных деятелей - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о Великой Отечественной войне, и память об этих событиях позволит предотвратить любые попытки разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма, передает РИА Новости.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совестный долг - политиков, общественных, религиозных деятелей, - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин.

"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - подчеркнул он.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что мемориал героям сопротивления в концлагерях и гетто станет еще одним символом общей памяти.

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

Владимир Путин зажег свечу на открытии памятника героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто. В церемонии принял участие глава Попечительского совета Еврейского музея Виктор Вексельберг, который рассказал, что среди погибших у него было 16 родственников. pic.twitter.com/bc1qsV4ViB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июня 2019 г.

"Сегодня мы собрались, чтобы открыть памятник героям сопротивления в нацистских концлагерях и гетто. Я очень рад быть сегодня здесь. Памятники - это хорошо, это нужно, но самое главное - чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе. И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. То, что произошло с еврейским народом, это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только в истории еврейского народа, а в мировой истории", - сказал Путин.

Он отметил, что благодаря мужеству узников, их силе духа и желанию дать отпор была сломлена "машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой".

Всего на конкурс по разработке архитектурной композиции памятника поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников со всей России. Победителем стал саратовский архитектор Олег Фандеев. Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности.

Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста в 2018 году при участии Путина и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.