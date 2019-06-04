16:55 04 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.42
Поиск
LIVE:

Путин: правда о Великой Отечественной войне - наша защита и иммунитет

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
Получить короткую ссылку
5 0 0

Церемония открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны, прошла на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве во вторник 4 июня.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что долг политиков, общественных и религиозных деятелей - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о Великой Отечественной войне, и память об этих событиях позволит предотвратить любые попытки разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма, передает РИА Новости.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совестный долг - политиков, общественных, религиозных деятелей, - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин.

"В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма", - подчеркнул он.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что мемориал героям сопротивления в концлагерях и гетто станет еще одним символом общей памяти.

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника, посвященного героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны.

"Сегодня мы собрались, чтобы открыть памятник героям сопротивления в нацистских концлагерях и гетто. Я очень рад быть сегодня здесь. Памятники - это хорошо, это нужно, но самое главное - чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе. И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. То, что произошло с еврейским народом, это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только в истории еврейского народа, а в мировой истории", - сказал Путин.

© REUTERS / Henry Nicholls
Раввин: сотни тысяч евреев покинули Европу за 20 лет из-за роста антисемитизма

Он отметил, что благодаря мужеству узников, их силе духа и желанию дать отпор была сломлена "машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой".

Всего на конкурс по разработке архитектурной композиции памятника поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников со всей России. Победителем стал саратовский архитектор Олег Фандеев. Монумент находится на территории Еврейского музея и центра толерантности.

Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста в 2018 году при участии Путина и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

 

Теги:
Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Эмили Ратаковски
Роскошь и красота: изящные образы модной премии CFDA Awards 2019
South Ossetia vs Székely Land
Матч ConIFA-2019 Южная Осетия - Секейский край: прямая трансляция
Сколько стоит выпускной в Абхазии
"Выпускная" цена: во сколько обойдется в Абхазии прощание со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia