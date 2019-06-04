Греция потребовала у Германии репараций на 320 млрд евро

Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами в Первой и Второй мировых войнах.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Посол Греции в Берлине передал в МИД Германии ноту, в которой правительство Греции призвало немецкую сторону начать диалог для урегулирования до сих пор нерешенного вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн, передает РИА Новости со ссылкой на МИД Греции.

"Эта дипломатическая акция предпринята после обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийной комиссии по взысканию немецких долгов перед нашей страной", - сказано в сообщении.

Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами в Первой и Второй мировых войнах, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство Греции.

"Правительство Греции призывает правительство Германии договориться о практическом удовлетворении этих требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная", - заявил МИД.

Резолюция парламента

Парламент Греции 17 апреля принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Кроме того, Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 миллиарда евро. Правительство потребует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий.

За резолюцию депутаты проголосовали подавляющим большинством голосов, что в греческом парламенте происходит крайне редко.

Согласно докладу межпартийной комиссии, на основании которого принята резолюция, в годы Второй мировой войны Греция потеряла 558 тысяч человек убитыми, 880 тысяч человек стали инвалидами. Жертвами войны стали 19,7% населения страны, составлявшего в 1939 году 7,335 миллиона человек.

В резолюции говорится, что греческое государство никогда и никоим образом не отказывалось от своих претензий, вопрос о списании притязаний греческого государства никогда не ставился и не мог ставиться.

Позиция Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров в Афинах в январе 2019 года признала ответственность за преступления нацистов во время оккупации Греции, однако не ответила на требование возместить ущерб и вернуть так называемый оккупационный заем.

"Мы несем ответственность и признаем преступления национал-социалистов", - сказала канцлер, ничего не сказав о возмещении ущерба. "Мы поддерживаем Грецию на благо двух стран", - добавила она.

Германия не принимает требования Афин. Немецкие чиновники заявляют, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году. Позиция правительства ФРГ по данной теме "неизменна", вопрос решен "окончательно юридически и политически", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.