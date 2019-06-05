Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Агенство Bloomberg, со ссылкой на осведомленные источники, рассказало о том, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита, передает РИА Новости. © AP Photo. Mike Groll Мастер-класс от Англии и США: как присвоить чужое золото

Агентство подчеркивает, что ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий.

По данным агентства, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэле, которая предоставила 20 тонн золота в качестве залога, был выдан кредит от банка на 750 миллионов долларов. Отмечается, что Венесуэла не выполнила условия кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.

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В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году - 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.