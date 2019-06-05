Телеканал RT продлил прием заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба

Премия, учрежденная в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, в 2019 году пройдет во второй раз.

СУХУМ, 5 июн -Sputnik. Телеканал RT продлил до 24 июня прием заявок на участие в Khaled Alkhateb Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Заявки на премию уже подали журналисты из более чем десяти стран. Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".

"Несмотря на то что наша премия вручается военкорам, прежде всего это премия мира. Ведь работа военного корреспондента — рассказывать правду о том, как ужасна война", — сказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

В первый год проведения премии наград были удостоены конкурсанты из Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков ИГ*. Журналист из Сингапура получила премию за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин.

В состав жюри премии вошли видные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

Победители второй ежегодной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards будут объявлены 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic.

Халед аль-Хатыб погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com.

*"Исламское государство" (ИГ) — организация, признанная террористической в России и ряде других стран.