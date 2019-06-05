20:54 05 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.12
  • EUR73.37
Поиск

Си Цзиньпин о российско-китайских отношениях: впереди яркие успехи

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
31 0 0

Владимир Путин принял в Кремле лидера Китая Си Цзиньпина, с которым уже завтра он отправится в Питер на экономический форум.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин предрек российско-китайским отношениям светлое будущее, передает РИА Новости.

По его мнению, за прошедшие годы российско-китайские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри двух стран.

"Шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень. Должен сказать, что мы вместе хорошо выполнили работу перед народами наших стран", - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил, что народы двух государств, а также международное сообщество возлагают большие надежды на президента России Владимира Путина и на него самого.

"Нет предела для совершенствования наших отношений. Будет только лучше и лучше. Я рассчитываю и уверен, что этот визит обязательно принесет новые, яркие успехи", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет способствовать развитию межгосударственных отношений.

"Уверен, что ваш визит даст еще один мощный, дополнительный толчок в развитие наших межгосударственных связей", - заявил российский лидер.

Путин обратил внимание на рост двустороннего товарооборота, который благодаря совместной работе превысил в 2018 году 100 миллиардов долларов, достигнув 108 миллиардов долларов. По словам Путина, в первом квартале 2019 года также отмечается рост товарооборота.

"Все это результат нашей с вами работы и результат работы наших команд. И, хочу еще раз подчеркнуть: в значительной степени - это ваш личный вклад в эту работу", - отметил глава государства.

По теме

"Юанями потом вернешь": Владимир Путин купил для Си Цзиньпина крем-мед
Си Цзиньпин: развитие Китая не несет угрозы миру
Теги:
Си Цзиньпин, Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По следам сериала: Чернобыль переживает туристический бум
Фонари осветили ночное небо: китайские студенты помолились об успешной сдачи экзаменов
Фонари в небе: необычное моление китайских студентов перед сдачей экзаменов
Сколько стоит выпускной в Абхазии
"Выпускная" цена: во сколько обойдется в Абхазии прощание со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia