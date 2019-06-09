Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что республика оказалась на грани дестабилизации, и попросил граждан не принимать участие в протестах и не поддаваться на провокации.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Парламент Молдавии принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Парламент Республики Молдова, как единственный законодательный орган страны, констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены", — говорится в тексте декларации, который зачитал с трибуны сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе.

В декларации подчеркивается, что в Молдавии широко распространена коррупция, а олигархи установили тотальный контроль над судами. Более того, парламентарии заявили о регулярных нарушениях прав и свобод человека.

По утверждению Нэстасе, декларация является вотумом недоверия Конституционному суду. Документ также предусматривает отставку генпрокурора, главы Службы информации и безопасности, членов ЦИК, руководства Национального антикоррупционного центра и Национального органа по неподкупности, отставку руководства Высшей судебной палаты и других правовых учреждений.

Нэстасе заявил о необходимости срочно принять документы, необходимые для освобождения этих учреждений и отмены смешанной избирательной системы.

Принятие декларации поддержали все присутствующие на заседании парламентарии.

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На сегодняшнем заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в стране Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии "Шор" и трое независимых парламентариев не пришли на заседание, тем не менее в зале присутствует 61 политик из 101 возможного, что достаточно для кворума.

Политический кризис в Молдавии

Ранее днем депутаты выбрали нового спикера парламента, им стала Зинаида Гречаная. После этого законодательный орган власти 61 голосом одобрил кандидатуру Майи Санду на должность премьер-министра.

Конституционный суд Молдавии ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.

Администрация президента Молдавии считает, что Конституционный суд страны превышает свои полномочия. Власти обратятся в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбами дать оценку действиям судей и принять меры.