Токаев набрал более 70% голосов на выборах президента Казахстана

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал свыше 70% голосов на выборах главы государства и обеспечил себе победу в первом туре голосования, сообщает РИА Новости.



Ближайший конкурент Токаева журналист и политический деятель Амиржан Косанов набрал 16,2% голосов, депутат нижней палаты парламента Дания Еспаева - 5,2%. Всего на место президента Казахстана претендовало семь кандидатов.

Внеочередные выборы главы государства прошли в воскресенье 9 июня. Международные наблюдатели заявили, что все прошло без нарушений, в открытой и спокойной обстановке.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности президента стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели он назначил внеочередные выборы.

В Казахстане президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.