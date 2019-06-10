Россияне выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Международный астрономический союз объявил о начале нового конкурса на выбор имен для недавно открытых экзопланет, в рамках которого жители ста стран мира получат "свою" планету. Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Мы приглашаем всех жителей мира задуматься о том, какое место мы все вместе занимаем во Вселенной. Вдобавок, мы надеемся, что проект NameExoworlds напомнит нам о том, что мы все живем под одним небом и на одной планете", — заявила Дебра Эльмегрин (Debra Elmegreen), новоизбранный президент МАС.

Планета HAT-P-3b расположена в 450 световых годах от Земли в созвездии Большой Медведицы. Она была открыта в 2007 году. Планета вращается вокруг солнцеподобной звезды и представляет собой так называемый "горячий юпитер" - крупный газовый гигант, вращающийся на небольшом расстоянии от светила, из-за чего их атмосфера разогревается до очень высоких температур. Год на HAT-P-3b длится всего три неполных дня.

Пока, как отметили в МАС, руководство союза продолжает принимать заявки от национальных астрономических организаций, еще не принимающих участие в этом голосовании. В ноябре этого года, как ожидают Эльмегрин и ее коллеги, жители всех участвующих государств определятся со своим выбором, и в декабре союз огласит общие итоги этого конкурса.