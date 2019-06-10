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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Трамп обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Facebook, Amazon и Google пытаются дискредитировать его.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп обвинил компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией, направленном против него, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

"Могу сказать, что они дискриминируют меня. Люди говорят о сговоре. Настоящий сговор – между демократами и этими компаниями, потому что они были против меня во время выборов. Все говорили, что если у меня нет их (этих компаний), то победить нельзя. Ну, я победил", - сказал американский лидер.

Трамп уже обвинял ранее администрацию социальной сети Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта. Компания объяснила уменьшение числа подписчиков у известных пользователей соцсети удалением ненастоящих аккаунтов.

Глава Amazon Джефф Безос также не раз становился объектом критики США в связи с публикациями принадлежащей ему газеты Washington Post.

Теги:
США, Google, Amazon Sky, Facebook, Дональд Трамп


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