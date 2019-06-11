Более 950 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Свыше 950 человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Беженцы из Иордании и Ливана вернулись на родину, в Сирию. За минувшие сутки пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" и "Насиб" прошли 986 человек, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что за прошедшие сутки российской стороной в Кабр-Эс-Сит в провинции Дамаск проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям выданы 500 продовольственных наборов общим весом две тысячи 18 тонн.

Кроме того, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали два гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Сообщается об уничтожении 27 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.