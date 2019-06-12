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Bild: Солист Rammstein сломал фанату челюсть

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Инцидент произошел в баре одного из отелей Мюнхена, где певец с друзьями проводил время после концерта.

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть поклоннику, сообщает РИА Новости ос ссылкой на Bild.

В баре одного из отелей Мюнхена, где певец с друзьями проводил время после концерта, к Линдеманну подошел фанат и попросил сфотографироваться с ним.

Получив отказ, мужчина стал оскорблять подругу музыканта Лану. Линдеманн потребовал извиниться перед женщиной, но поклонник отказался. Тогда солист Rammstein нанес удар в лицо фаната.

По предварительной информации, у фаната диагностирован перелом челюсти. Линдеманн инцидент пока не комментировал.

Теги:
Rammstein


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