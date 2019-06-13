Глава МИД Турции: мы не говорим, что купим С-400, мы уже купили

Ранее в Анкаре подчеркивали, что турецкое руководство не видит причин для отказа от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что письмо исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, передает РИА Новости.

"Мы не говорим, что купим С-400, мы уже купили. Если у США есть беспокойство по С-400 и по F-35, то наше предложение – создать совместную рабочую группу, и пусть специалисты изучат вопрос. Президент Трамп говорит "да", но некоторые ведомства США говорят "нет". После таких писем из Пентагона Турция от С-400 не откажется. Мы готовим ответ на это письмо", - сказал Чавушоглу.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что работы в рамках контакта с Россией по С-400 продолжаются, и они поступят в Турцию "в назначенное время".

"Никто не имеет права говорить с Турцией языком ультиматумов", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Турции.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, Шанахан сообщил Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.

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США ранее заявили, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и пригрозили санкциями за их возможное приобретение. Вашингтон также намерен задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.