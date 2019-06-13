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Турецкий сценарий: США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

© Sputnik / Артем Житенев
В мире
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Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку пяти полков С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов в ноябре 2018 года.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс проинформировала о том, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400, передает РИА Новости.

Элис Уэллс отметила, что это ограничит возможности Нью-Дели по совместимости с американским оружием.

"В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", — заявила Уэллс.

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По ее мнению, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 "подлежит рассмотрению", и США продолжают "обсуждать, как помочь Индии" не покупать С-400.

Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 в ноябре 2018 года. Пять полков ЗРС оценены в 5,43 миллиарда долларов.
Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар на минувшей неделе заявлял, что соглашение реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

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В апреле министр обороны Нирмала Ситхараман рассказала журналистам, что Нью-Дели подробно изложил Вашингтону свою позицию по закупке российских С-400 и надеется, что Вашингтон не станет вводить санкции.

© Sputnik
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Теги:
Индия, Россия, США, санкции, С-400 «Триумф»


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