Турецкий сценарий: США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс проинформировала о том, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400, передает РИА Новости.
Элис Уэллс отметила, что это ограничит возможности Нью-Дели по совместимости с американским оружием.
"В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", — заявила Уэллс.
По ее мнению, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 "подлежит рассмотрению", и США продолжают "обсуждать, как помочь Индии" не покупать С-400.
Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 в ноябре 2018 года. Пять полков ЗРС оценены в 5,43 миллиарда долларов.
Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар на минувшей неделе заявлял, что соглашение реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны США.
Россия поставит С-400 в Индию>>
В апреле министр обороны Нирмала Ситхараман рассказала журналистам, что Нью-Дели подробно изложил Вашингтону свою позицию по закупке российских С-400 и надеется, что Вашингтон не станет вводить санкции.