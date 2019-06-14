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Строительство железнодорожной части Крымского моста

Первый железнодорожный путь построен на Крымском мосту

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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Движение поездов по Крымскому мосту начнется по плану в декабре 2019 года.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Строители соединили рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

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© Sputnik
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Отмечается, что на главном участке была проведена стыковка двух звеньев — "Тамань" и "Керчь". Длина участка составила 19 километров, для этого было уложено пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

В ближайшем будущем состоится стыковка звеньев второго пути, здесь еще предстоит уложить семь километров рельсошпальной решетки, отмечается в сообщении.

Кроме того, появится и новая станция "Керчь-Южная" с вокзалом, постом электрической централизации и блокировки и парком путей для приема и отправления поездов.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Год назад, 15 мая, его открыли для автомобилей. Начало железнодорожного движения должно состояться в конце этого года.

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Теги:
Крым, крымский мост


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