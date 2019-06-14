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Симпатия жителей Центральной Европы к России вызвала тревогу в США

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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Жители Центральной Европы считают, что США представляют большую угрозу для их стран, чем Россия.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Жители некоторых стран Европы негативно воспринимают США, заявили эксперты Атлантического совета, которые проанализировали настроения стран Центральной Европы в отношении России и США.

"Несмотря на то, что все страны региона являются членами НАТО, 23 процента в среднем рассматривают США как вероятную угрозу. Еще хуже то, что в Болгарии и Словакии больше людей считают, что США представляют большую угрозу для их стран, чем Россия", — говорится в докладе "Соединенные Штаты и Центральная Европа: второе столетие сотрудничества", опубликованной на сайте совета.

Отмечается, что "тревожная тенденция" якобы может быть связана с российской дезинформацией.

Так, в Болгарии Россию угрозой назвали лишь семь процентов, против 25 процентов высказавшихся против США. В Словакии 41 процентов респондентов считают США угрозой, а Россию — лишь 26 процентов.

Военные НАТО. Архивное фото
CC BY 2.0 / NATO
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Директор Центра геополитических экспертиз политолог Валерий Коровин в интервью RT заявил, что слова о тревоге свидетельствуют о страхе Вашингтона потерять контроль над регионом.

"Даже минимальные симпатии центрально-европейских стран и их элит к России, по мнению американцев, грозят выходом Европы из-под американского геополитического контроля. Они мыслят в логике противостояния двух типов цивилизаций: атлантистской линии, центром которой являются США, и евразийской — в ее центре находится Россия", — пояснил политолог.

Коровин добавил, что США рассматривают центральноевропейский регион как плацдарм для дальнейшего наступления в глубь континента.



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