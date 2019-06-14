Не указ: Турция готова ответить на санкции США из-за покупки С-400

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова на ответные меры в случае применения к ней американских санкций из-за покупки у России ракетно-зенитных комплексов С-400, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Одна страна не может давать указания другой, как той действовать. США должны отказаться от такого поведения. Все обеспокоены этим. Как далеко это может зайти? Если США предпримут шаги против нас, то мы вынуждены будем сделать то же самое. Естественно, никто не будет молча смотреть на это", - сказал Чавушоглу.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны, подчеркнули в Вашингтоне, покинуть страну до 31 июля.