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Ветеран К. Т. Роббинс

75 лет спустя: ветеран Второй мировой войны встретился с первой любовью

© AFP 2019 / FRED TANNEAU
В мире
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Американский солдат и его возлюбленная из Франции, с которой он познакомился во время Второй мировой войны, встретились спустя 75 лет.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки.

Как передает РИА Новости со ссылкой на France Info, 24-летний американский солдат К.Т. Роббинс встретился с 18-летней Жаннин Ганай в 1944 году во французской коммуне Брие, в родной деревне девушки. Ее мать решила помочь Роббинсу постирать его вещи.

Высадка союзных войск в Нормандии, 6 июня 1944
© AFP 2019 / STF
Долгожданное открытие Второго фронта

Вскоре между ним и Ганай вспухнули романтические чувства, но через два месяца солдату пришлось вернуться на фронт. С тех пор влюбленные не виделись, хотя Роббинс надеялся, что сможет вернуться к возлюбленной после войны, и она также не хотела, чтобы он уехал назад в США.

Вернувшись на родину, солдат женился на другой женщине и прожил с ней 70 лет. Она умерла в 2015 году в возрасте 92 лет. Тем не менее Роббинс заявил, что никогда не забывал свою первую любовь и даже хранил ее фотографии. В 1949 году Ганай также вышла замуж за другого мужчину, в браке с которым родила пятерых детей.

Роббинс смог вновь попасть во Францию в этом году на праздник в честь 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Он рассказал журналистам, что хотел бы вновь увидеть Ганай и навестить ее родную деревню. Возлюбленную ветерана нашли в доме престарелых в коммуне Монтиньи-ле-Мец.

"Я тебя всегда любил, ты никогда не покидала мое сердце", — сказал Роббинс по-английски, встретившись с Ганай.

Она поняла, что он хотел сказать и добавила, что тоже не переставала думать о нем.

"Когда он уехал, я, конечно, плакала, мне было очень грустно. Я хотела, чтобы он не возвращался в Америку", — отметила Ганай.

Пара провела вместе несколько часов, после чего ветерану пришлось отправиться на праздничную церемонию, однако они пообещали друг другу, что снова встретятся.

 



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