Серенада для русалки: девушка сыграла на рояле под водой

Несколько лет назад он узнал об одном месте у острова Маша Кей. С тех пор Андре не покидала мысль устроить там фотосессию.
Воплотить идею в жизнь ему помогла его подруга и модель Стефани Шульдт, которая сыграла под водой на рояле.
22-летний Андре Масгроув живет на Багамах и занимается подводной съемкой.
Несколько лет назад он узнал об одном месте у острова Маша Кей. С тех пор Андре не покидала мысль устроить там фотосессию.
Воплотить идею в жизнь ему помогла его подруга и модель Стефани Шульдт, которая сыграла под водой на рояле.
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