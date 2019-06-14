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Серенада для русалки: девушка сыграла на рояле под водой

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Caters News/Andre Musgrove

22-летний Андре Масгроув живет на Багамах и занимается подводной съемкой.

Несколько лет назад он узнал об одном месте у острова Маша Кей. С тех пор Андре не покидала мысль устроить там фотосессию.

Воплотить идею в жизнь ему помогла его подруга и модель Стефани Шульдт, которая сыграла под водой на рояле.



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