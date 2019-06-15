Экс-канцлер Германии Шредер: присоединение Крыма к России юридически законно

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым стал частью России совершенно законно, передает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Шредер отметил, что "Крым – это давняя русская территория", и напомнил, что, когда Хрущев включил полуостров в состав Украинской ССР, это было обусловлено особенностями советского стиля управления государством.

"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", - сказал Шредер.

Кроме того, Шредер подчеркнул, что присоединение Крыма было выполнено абсолютно законно с юридической точки зрения и соответствовало воле населения полуострова, и считать это "агрессией" со стороны России совершенно неправильно.

Экс-канцлер также призвал Украину остановить боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения, а также высказался за отмену антироссийских санкций.

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Крым стал частью России после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".